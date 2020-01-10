在邁向新的一年之際，立法院通過了《反滲透法》，在各方面都有擔心、恐懼、不同意的聲音之下，身為法律人，為了台灣的未來、為了台灣政治地位的考量，不得不提出以下幾面向的建議：一、歷史反省下對於促進轉型正義的寬容性從華人的歷史來看，除了分久必合、合久必分外，相類似的發展，總是會再次出現。多年前的「白色恐怖」，現在還有記憶者都聞之色變，經典電影台詞「你是忘記了還是害怕想起來」則成了2019年的各種黑色幽默。法務部政務次長陳明堂次長曾在2019年12月6日的法學座談會上提到：「因為轉型正義的關係，想要知道當年陳文成命案，當年美麗島命案有沒有情報來源？這個國安局有資料，調查局有一些資料，當時轉型正義希望說能夠把它解密，這才經過3、40年而已，還不是7、80年，所以有些情治單位就說不應該講出去，有些人也許他本人已經往生，但後代還在，所以你叫他後代怎麼樣跟台灣相處，因為會被講說是抓耙子，時空環境經過轉變，當年是所謂忠黨愛國，現在恐怕會被人家吐槽，所以這種情況之下，我們的保護密度如何？」因此陳明堂次長建議：「我們可能要站在一個比較open一點的觀念，可能在某些幾十年以後的過去事件，過去的什麼事情就應該讓人民知道，就像我們政府機關公告就讓人民有知的權利，這些所謂的祕密，過去的歷史、過去的資料，當然也是人民可得而知或是應該而知，將來歷史上應該記一筆的，回到歷史去彰顯。」

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二、強勢通過法律被質疑的權力分立制衡性行政院政務委員羅秉成委員曾在2019年12月6日的法學座談會提到：「國家機密就是核定的程序規範就變得很重要，因為它有一部分可能要保有不受司法審查，它如果按照那個程序，除非違反第5條那些例外事項，你可以審查以外，其他原則上要尊重行政上決定它是否為祕密，否則會變成司法來替代你決定說它是不是祕密，我相信司法在功能上，它恐怕沒辦法比行政權更有資格去判斷該『祕密』應否保密，那個資訊應否保密。」在法治國家，人民對於通過的法律就是有遵守的義務，執政者的氣魄不應僅是在立法上展現，執法上的落實更是人民關注的焦點，立法被質疑是不可避免，但其他層面如何面對才是考驗。

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三、兩岸形同癌症擴散期如何用圍堵與切割對於中共的紅色勢力滲透，好比我們的身體遭遇到癌細胞的攻擊。癌細胞是什麼？它們原先也是正常的細胞，因為不正常的生長，進而變成攻擊、影響其他正常細胞，需要被圍堵、切割，是侵害生命的病原。換個角度想，癌症都有復發的可能性，我們能做到的就是在平時提高我們的免疫力，增加辨識疑似癌細胞的能力；當復發時，用最有效率的方式去排除癌細胞的侵害。同理，《反滲透法》是為了要提高我們的辨識能力，當發現「被滲透」才能有效率的給予防範的制裁。

四、如何讓民主自由成為武器而不是走到可能專制外觀？民主的自由，不是來自個人的意願，而是被規範下，限縮且保障的「自由」。高雄大學法學院廖義銘院長曾在2019年12月10日的法學座談會上提到：「《反滲透法》跟《反併吞中華民國法》這兩部法案如果真要有它的實質內容的話，它應該是執政黨與競爭的大黨，它自我地自律跟自愛、自重這個辦法，只是說以目前民眾的觀念是絕對不可能在立法的實務或者在政壇政治的輿論裡面去討論去接受的。」因此廖義銘院長呼籲：「台灣的國家安全在我看真正有可能會破壞台灣國家安全的，只有現在的立法者或未來的立法者，或正在競逐現在或未來立法者的這些人，可能破壞國家安全，有可能把我們的憲政破壞掉，也就是說我看到這兩個法案之所以會心裡面感到很沉重難過，就是不要說如同《反滲透法》裡面規範的情形，受境外勢力的指使委託或資助，假如是說有某個政黨拿到政權之後，主動去要求境外勢力、主動去引用境外勢力、主動去藉境外勢力來破壞自己的政權，那這個法律是一點作用都沒有，連警惕的力量、警惕的機會都沒有；同樣地，這個《反併吞中華民國法》如果有一個政黨為了取得政權或在未來不小心取得政權之後，它破壞的如果不是中華民國這個國家，而是破壞中華民國憲法當中的某些司法獨立、立法獨立或者是行政權獨立的這些條文和精神，而僅是保留住中華民國憲法空殼的話，這個時候我們台灣全體民眾所想要維護的主權獨立、憲政的民主還有自由開放的社會，才真的會被破壞掉。」

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五、對於商業滲透與明確性不足都需合憲性解釋與補充解釋進行調整羅政委在12月6日的座談會中也提到：「個人法益裡面有妨害祕密罪的類型，這個大概是祕密後面保護的價值會所有不同，因為隱私保護、商業利益上的保護，《營業祕密法》或是洩漏業務祕密罪也是，《刑法》到一些特別法，像營業祕密罪，其實營業祕密罪還有一部分不純然是私人的法益而已，好比說他規定你洩漏的對象是陸港澳又加重，所以它還是有一些防制的功能在裡面。來到國家法益這一端，也是層次感很清楚，從一般的公務機密、國防的祕密、國防以外祕密，到達第107條外患型的洩密罪就重了，可以判到無期徒刑以上，從這樣子一個層升的概念可以看得出來，每個祕密它後面所要保護的法益跟價值可能不盡然相同，但是要做一個一般性的定義大概是極端困難。《營業祕密法》的架構是可以做一個參考，之所以會如此定義的原因是因為它沒辦法太過具體，但是它也不會模糊到大家沒辦法去掌握它的概念，所以這個程序規範就變得很重要。」

因此羅政委在座談會中也給予建議：「整個祕密的系譜，我們把它拉開來以後，就可以察覺到其實有些是競合的，或是所謂重疊的，這個大概用法律適用原則去處理，看能不能處理，從重或是特別法、普通法的關係去處理。比如一些敏感科技的保護，敏感商業祕密的保護，這個你不能完全當作私人法益，如果它牽涉的是一個國家的關鍵科技，你可以說它是私人的財產，但是從某個角度，它的重要性已經不全然只是一個私人財產保護就夠了，所以為什麼韓國會有所謂的《敏感科技保護法》的規定，他們去界定國家的關鍵技術應如何保護。

為什麼美國對《經濟間諜法》，像這種商業間諜竊取了相關的這個商業技術跟祕密有特別加重？這個就是在商業祕密上面跟國家利益之間，有些時候是難以完全切分的，在這種情形底下，我們這一塊似乎是就比較不足。」

每件事不可能完美的迎合任何人，反對者的聲音更是督促改進的動力，唯有包容才是氣度的展現。唐太宗云：「夫以銅為鏡，可以正衣冠；以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。」期盼執政黨能做出相襯的行動來增加人民的信任度，避免重走曾經的失敗。

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