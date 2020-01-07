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重要建設趕著選前通車？林佳龍：返鄉方便Why not

2020-01-07 10:50聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

過去一個月來，國內有許多重要路段陸續通車，被質疑是趕著選前通車。交通部長林佳龍表示，如果可以讓大家返鄉旅遊方便，春節前通車「why not?」（為什麼不）

過去一個月包括蘇花改、西濱快速道路、南迴等陸續通車。交通部今天舉辦新春記者會，林佳龍表示，今年是大選年，很多議題的政治性很高。他說，「不想被人家講說我們是選前通車」，可是如果在過年前通車，讓大家返鄉旅遊很方便，why not？他說，現在還有曾文溪橋已經環評通過，淡江大橋也預計2024年建造完成，重要建設都在進行。

觀光方面，受到陸客禁令影響，衝擊我國觀光業者生意，交通部觀光局推出一連串國民的旅遊補助，但卻被批評越補越大坑。林佳龍說，就算再好的醫生，「人受傷進入急診室不趕快輸血」也沒有用。他說，觀光業現在就是需要趕快救急，交通部就是要救急。

外界針對交通部未提出治本的觀光政策，林佳龍說，所以交通部才主張觀光局升格觀光署，也召開全國觀光會議，還擬定2030觀光政策白皮書。他表示，觀光主流會是全國重要政策，應該全國上下政府都要建立KPI制度。

林佳龍說，他上任後最重視業務效能提升，包括環島鐵路網、公路骨幹建設、智慧運輸發展計畫、觀光主流化、航空發展與安全等，還有組織交通科技產業會報、推出運輸政策白皮書、攜手教育部合作道安等。也導入設計美學、環保生態與綠色運輸，提高交通人文高度等，過去一年來也協助輔導Uber轉型、航空業進行勞資處理、促進台鐵勞資合作等。

交通部長林佳龍。記者董俞佳／攝影
交通部長林佳龍。記者董俞佳／攝影
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林佳龍環島教育部

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