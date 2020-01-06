世臺會暨同鄉會年會 吳新興感謝僑胞堅定守護台灣

吳新興表示，僑胞更是臺灣在海外國力的延伸，他感謝僑胞在海外對故鄉臺灣的支持與幫助。圖／僑委會提供 分享 facebook

世界臺灣人大會暨世界臺灣同鄉會聯合會4日在臺北舉行「2020年聯合年會」，二百多位海外各國臺灣同鄉齊聚一堂，以「團結抗中，守護臺灣」為主題進行會議，僑務委員會委員長吳新興、內政部部長徐國勇、總統府資政姚嘉文等貴賓出席致詞，感謝海外僑胞數十年來為臺灣民主運動打拼，亦肯定僑胞為故鄉臺灣在國際發聲，爭取國際能見度做出貢獻，守護台灣。

吳新興表示，僑胞是臺灣在海外國立的延伸，他感謝僑胞在海外對故鄉臺灣的支持與幫助，更藉由自身資源，戮力推展臺灣走向國際社會。他說，去年與總統蔡英文過境訪問紐約與丹佛時舉辦僑宴，座無虛席爆桌，感謝海外僑胞積極參與，以實際行動支持臺灣及政府。吳新興期許海外同郷盡一切所能繼續支持臺灣，守護我們的故鄉，積極為臺灣發聲，提升臺灣在國際的能見度，讓世界看見臺灣的軟實力與暖實力。

徐國勇表示，在總統蔡英文執政下，臺灣治安目前是有史以來最好的時期，高於日本，亦更吸引世界各地臺商返郷投資超過8,800億，創造出超過6萬7,000個工作機會。

姚嘉文則表示，近來世界情勢變化，臺灣民眾都相當關心，感謝大家對臺灣的支持與奉獻。

吳新興期許與會鄉親積極為臺灣發聲，提升臺灣在國際的能見度，讓世界看見臺灣的軟實力與暖實力。圖／僑委會提供 分享 facebook

本次年會以「團結抗中，守護臺灣」為主題，由世界臺灣人大會召集人程韻如、世界臺灣同鄉會聯合會會長傅佩芬共同策劃，會中並舉辦四場專題演講，藉以團結海外臺灣人力量，發揚臺灣精神，維護臺灣，同時辦理大會秘書長交接，由王康厚交給陳俊宏，另世界臺灣同鄉會聯合會前會長周明宏、僑務委員陳桂鈴、臺灣人公共事務會總會長簡明子亦參與年會。