憂意識形態影響 許家維：政府寫一樣事，就有九樣沒寫

藝術家許家維不少作品探討亞洲殖民史，頗受矚目。他說，最早會做這主題，是與受日本教育的阿嬤有關，「看到他們從日本人變中國人、又變台灣人的認同轉變。」

他說，台灣人民的認同很複雜，可能100人有100種狀況，包括他在內都沒標準答案。

許家維說，2008年他初次去拍基隆和平島的造船廠，這船廠是日本時代造的，後來變成中船、台船，他就是拍船廠在日本時代的故事，並請阿嬤用日文配音。

作品中也談到他被日本徵召去造船的舅公，他說，由於日本政府皇民化教育成功，他的舅公自覺是日本人，國難當前，自然要去奉獻。

2010年，許家維在紐約駐村，鄰居是對泰國夫妻，大家熟了後開始納悶，為何彼此國家地理位置很近，卻都沒去過？

2011年，他們合作台泰當代藝術交流展。作品交流中，許家維發現台灣可說是全亞洲唯一親日國家，和他國強烈反抗殖民很不同。

而因意識到講故事可能為意識形態服務的危險性，許家維總會打破自己故事，呈現出說故事的方式，甚至暴露拍攝場景。「歷史認同沒有單一版本，但政府不分黨派，寫一樣事情就有九樣沒寫，都有篩選。」

作品主題往往可放在東南亞脈絡，許家維說，亞洲當代藝術漸漸已可自成網絡，不見得一定要擠進歐美體系，畢竟亞洲各國不論二戰歷史或藝術發展，處境都比較相關。他說，台灣第一代藝術家做傳統繪畫，第二代藝術家關注解嚴，到了他們第三代藝術家，才終能把眼光看向周遭脈絡，未來還大可繼續發展。