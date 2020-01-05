美斬首伊朗將領中東戰火一觸即發 他憂台灣恐「斷氣」

伊拉克新聞局3日發布蘇雷曼尼車隊，在巴格達機場附近遇襲起火的畫面。美聯社 分享 facebook 美國無人機在伊拉克巴格達機場炸死了伊朗最重要的軍事將領。伊朗誓言報復。美國股市大跌，油價前天上漲近4%。中東戰火一觸即發。台大醫院前副院長王明鉅說，不僅世界承受不起再一次波斯灣戰爭，台灣也承受不起，這會嚴重威脅著台灣天然氣進口占比三成的生命線。

王明鉅在臉書貼文指出，2018年台灣進口了1681萬噸液化天然氣，其中近三成來自中東的卡達。卡達也是世界第一的液化天然氣出口國(占26%)，只是它的液化天然氣全部都經由伊朗已經證明有能力攻擊的波斯灣荷姆茲海峽。

去年六月才有一艘中油租賃的石油腦輪被攻擊。台灣的問題還不只是LNG的來源與航路問題。這些船就算到了台灣，還得要有為了讓這些巨型液化天然氣輪停靠缷下LNG的特殊接收港。

台灣目前的接收港只有高雄永安與台中港。桃園觀音的千年藻礁旁邊正在興建第三個接收港。未來還要在台中與基隆協和電廠中興建第四、第五個。

只是在這些接收站未來興建完成之前，2018年台灣二座接收港的設備利用率高達105%以上。不但是世界第一，而且比第二名的中國都要高出30%以上。日本、韓國這個數字都不到50%。

而且就算2025年所有的接收港全部完成，因為進口量大增800萬噸，因此設備利用率仍然在90%上下，照樣高居世界第一。這麼高的設備利用率，代表的意義是，設備絕對不能壞。如果壞了，台灣就可能「斷氣」。

天天喊著守護台灣，天天想著「台灣獨立」的民進黨人，硬是要廢除最能自主掌握的核能發電，卻硬是要把能源電力的5成全部押在要擔心戰爭影響價格，擔心產地不安全，擔心航路被封鎖，擔心船到了也進不來，擔心設備壞了也缷不了貨的液化天然氣上。

他不願意去猜測每年採購2500萬噸液化天然氣背後的巨大利益，但這種能源政策是真的在守護台灣嗎? 是真的想讓台灣人能自己掌握自己的命運嗎？

王明鉅說，如果台灣為了更高的國家安全考量，甚至可以一次進口二倍的核燃料放在倉庫中，就能整整三年不必進口，穩定地提供20%的核能電力。

但是在民進黨2025廢核的能源政策中，卻要將這些來源最穩定最不必擔心中東戰爭、航道安全的能源全部拋棄。改用大量的天然氣。