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台中空氣品質紅色警戒 洪慈庸、楊瓊瓔互批

2020-01-04 12:19聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市今天空氣品質差，天空一片霧濛濛，台中市16個空品監測站，有11站空氣品質指標（AQI）超過150的紅色警戒，其餘5站AQI也大於100為橘色。立委洪慈庸今天在臉書貼文指出，2020年第四天，中火只發了不到一半電，但台中空品連續紫爆第二天，「把空汙全部責任都推給中火的國民黨及楊瓊瓔陣營，應老實面對中火不是空汙的唯一來源」，盧秀燕的「市長換人、空氣換新」已證明是徹徹底底的謊言。

對此，楊瓊瓔競選辦公室回應，面對空汙議題，洪慈庸畢竟只擔任一屆立委，對空汙議題可能不夠用心，台中火力發電廠一直都在，為什麼空汙問題會在近5年多來被高度關注，是因為民進黨反核，核二廠除役後，所有不足的電力大部分仰賴中火增加燃煤機組運轉去補強，直到去年6月又重啟核二廠的二號機組運轉，穩定全國供電需求。

洪慈庸在臉書上重申，空汙防制不是口號，靠的是實際作為！這幾年來，他與許多立委共同推動中火燃煤改燃氣、建立中火降載機制、爭取中部優先設置500個監測點、爭取工廠鍋爐汰換、支持綠色交通政策，即便先前空汙問題還未受關注，我們一樣在做。

洪慈庸說，反觀對手楊瓊瓔，這次選舉談到空汙，只跟著國民黨猛打中央跟中火，想要炮製去年國民黨的騙票策略。但楊瓊瓔候選人真的忘了，楊自己在過去立委17年任內，對中火空汙的監督次數卻是0次。她強調，人民健康不是各位的籌碼，人民更不會永遠被口號唬住，要治空汙，請先從「誠實」做起吧！

楊瓊瓔競選辦公室反擊，不懂洪慈庸是真的不夠認真研究該議題，還是因為地方選情非常不樂觀，空汙問題在林佳龍前市長和洪的立委任期內惡化到高峰，為了選票，公開以楊瓊瓔發言質詢次數0這種方式企圖欺騙選民，這種抹黑、造謠的本事讓鄉親們感到很心寒。「真的很想問洪慈庸委員，如果心中有台中鄉親，那環保署一紙公文放寬10%燃煤量下達後，請問洪委員又為台中鄉親做了甚麼？質詢了甚麼？捍衛了甚麼？」

楊瓊瓔競選辦公室批評洪慈庸，不敢加入民進黨怕被執政不利拖累，卻又大量使用民進黨的政治資源為自己助選，擔任地方立委，卻還跟林佳龍前市長以「假議題、選舉口號」來漠視嘲弄空汙議題，捍衛錯誤的能源政策，請問洪慈庸心中除了選票有選民嗎？環保署空保處長蔡孟裕去年12月也表示中部的空品狀況已有改善，不論地方與中央的監測，狀況是這8年來最好的，這些都是盧秀燕市長上任後，認真努力想辦法改善的成果。

台中市今天空氣品質差，天空一片霧濛濛，台中市16個空品監測站，有11站空氣品質指...
台中市今天空氣品質差，天空一片霧濛濛，台中市16個空品監測站，有11站空氣品質指標（AQI）超過150的紅色警戒，其餘5站AQI也大於100為橘色。圖／民眾提供
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中火洪慈庸楊瓊瓔空汙

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