學術大獎在哪頒？ 唐獎著眼在地指標

唐獎第四屆頒獎典禮將移師台灣戲曲中心辦理。 台灣戲曲中心／提供 分享 facebook

國際學術大獎諾貝爾獎歷史悠久，在全球學術界具有崇高地位，但卻鮮少人知道諾貝爾獎頒獎地點其實「搬家」過，其頒獎典禮並非百年來皆於同一地點舉行。而往年皆於國父紀念館舉行頒獎典禮的唐獎，今年也將移至新地點，體現中華文化精神更多元的樣貌。

諾貝爾獎成立於1901年。阿弗列・諾貝爾（Alfred Nobel）於遺囑中指定各獎項的評選機構：物理、化學獎由瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）負責，生醫獎及文學獎則分別由卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）及瑞典學院（Swedish Academy）評選。除生醫獎外，其餘皆由瑞典皇家學院頒發，因此最初選於瑞典皇家音樂學院音樂廳舉行頒獎。

但自1926年斯德哥爾摩音樂廳（Konserthuset Stockholm）落成後，頒獎典禮改於該廳舉行。斯德哥爾摩音樂廳建立的主要目的有二，除了提供瑞典皇家愛樂交響樂團主要演出地點，更作為諾貝爾獎一年一度頒獎典禮舉行的固定場地。

唐獎頒獎典禮歷年皆於國父紀念館舉行，圖為唐獎第三屆頒獎典禮現場。 唐獎教育基金會／提供 分享 facebook

唐獎頒獎典禮前三屆皆於國父紀念館舉行，第四屆則移師2016年底啓用的台灣戲曲中心。二者皆擁有可容納千人以上的空間，不但具深刻的文化意涵，且為台灣的指標性建築。國父紀念館以國父孫中山先生「博愛行仁，天下為公」之理想為核心，弘揚中華文化的傳承與實踐，呼應唐獎「以天下為己任」的精神。台灣戲曲中心則著眼於藝術文化資產的傳承，和宣揚文化藝術的淬煉精神，是面向世界的重要文化櫥窗，與「華人面對全世界」的唐獎精神不謀而合。

自2012年成立至今，唐獎已邁入第八年，在國際上享有盛譽。歷屆得主皆具有開創性的學術成就及社會貢獻，唐獎得主也一直是全球呼聲極高的諾貝爾獎候選人。2018年，唐獎第一屆生技醫藥獎得主詹姆斯•艾利森（James P. Allison）和本庶 佑（Tasuku Honjo）摘下諾貝爾桂冠後，更開始有人將唐獎視為諾貝爾獎重要的參考指標之一。

唐獎第四屆頒獎年正式啟動，得主將於今年6月18至21日逐獎項公布，並於9月25日於台灣戲曲中心舉行頒獎典禮，及舉辦為期一周的唐獎周活動，包括歡迎酒會、頒獎典禮、晚宴、得獎人演講和大師論壇等，歡迎各界共襄盛舉。