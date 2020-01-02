議員：高市府在慶富案中出錢又出地

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國民黨總統候選人韓國瑜、總統蔡英文日前在辯論會上對慶富案交鋒，國民黨議員黃紹庭表示，根據市府公文顯示，在高市海洋局前局長王端仁幫忙喬地錄音檔未爆出前，海洋局就先擋掉唐榮ＢＯＴ案，王上任後再幫忙「喬地」，一路為慶富「清路障」，市府在慶富案中可說「出錢又出地」。

黃紹庭是高雄市議會慶富案專案調查小組成員之一，他表示，根據這分公文，慶富為獵雷艦案承租高雄興達港土地案，可能比高雄銀行放貸給慶富履約保證金及相關貸款問題更大，牽涉到高雄市政府、漁業署、國防部，將在議會下個會期提案力促再組專案小組調查。

黃紹庭指出，慶富和國防部簽承造獵雷艦合約，需在期限內取得銀行履約保證和修造艦廠用地，前者由高銀放貸，後者取得興達港土地。民進黨指獵雷艦案在馬政府時期發生，但關鍵的錢與地，都在高雄市前市長陳菊主政時發生。

早在王端仁上任前，市府就疑似在幫慶富鋪路。二○一五年三月，為活化荒廢多年的興達港辦理ＢＯＴ案，唐榮遊艇公司提出「興達港遊艇觀光商業區ＢＯＴ案」投標，慶富在招標公告截止當天殺出搶標；隔月應辦理唐榮ＢＯＴ案初步審核委員會，時任海洋局代理局長柯尚余卻以公文宣布「因故取消」。

當時對外宣稱取消理由是委員層級過低，需與地主漁業署並列促參案主辦機關等，但根據市府會議紀錄，漁業署早就同意和市府並列主管機關，據傳柯尚余是接到陳菊愛將、時任副市長吳宏謀的電話授意。

吳宏謀表示，他在副市長任內曾短暫督導海洋局業務，不知道這件事，完全沒有印象，王端仁則無法取得聯繫。

但根據市府公文，二○一六年四月，王端仁上任後，海洋局會同漁業署召開評估會議，漁業署建議讓唐榮補件改為全區開發即可，但海洋局反對，市府以唐榮只提部分土地開發，未提出全區開發計畫，駁回提案，慶富也撤回自提的ＢＯＴ案。

之後王端仁再到慶富大樓與漁業署喬如何設計招標文件內容，避免台船等符合資格者搶標，會議錄音檔之後遭曝光。高雄地檢署表示，若有新的不法事證，不排除再次分案調查。