親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

議員：高市府在慶富案中出錢又出地

2020-01-02 00:16聯合報 記者蔡孟妤楊濡嘉林伯驊王昭月／高雄報導

分享

國民黨總統候選人韓國瑜、總統蔡英文日前在辯論會上對慶富案交鋒，國民黨議員黃紹庭表示，根據市府公文顯示，在高市海洋局前局長王端仁幫忙喬地錄音檔未爆出前，海洋局就先擋掉唐榮ＢＯＴ案，王上任後再幫忙「喬地」，一路為慶富「清路障」，市府在慶富案中可說「出錢又出地」。

黃紹庭是高雄市議會慶富案專案調查小組成員之一，他表示，根據這分公文，慶富為獵雷艦案承租高雄興達港土地案，可能比高雄銀行放貸給慶富履約保證金及相關貸款問題更大，牽涉到高雄市政府、漁業署、國防部，將在議會下個會期提案力促再組專案小組調查。

黃紹庭指出，慶富和國防部簽承造獵雷艦合約，需在期限內取得銀行履約保證和修造艦廠用地，前者由高銀放貸，後者取得興達港土地。民進黨指獵雷艦案在馬政府時期發生，但關鍵的錢與地，都在高雄市前市長陳菊主政時發生。

早在王端仁上任前，市府就疑似在幫慶富鋪路。二○一五年三月，為活化荒廢多年的興達港辦理ＢＯＴ案，唐榮遊艇公司提出「興達港遊艇觀光商業區ＢＯＴ案」投標，慶富在招標公告截止當天殺出搶標；隔月應辦理唐榮ＢＯＴ案初步審核委員會，時任海洋局代理局長柯尚余卻以公文宣布「因故取消」。

當時對外宣稱取消理由是委員層級過低，需與地主漁業署並列促參案主辦機關等，但根據市府會議紀錄，漁業署早就同意和市府並列主管機關，據傳柯尚余是接到陳菊愛將、時任副市長吳宏謀的電話授意。

吳宏謀表示，他在副市長任內曾短暫督導海洋局業務，不知道這件事，完全沒有印象，王端仁則無法取得聯繫。

但根據市府公文，二○一六年四月，王端仁上任後，海洋局會同漁業署召開評估會議，漁業署建議讓唐榮補件改為全區開發即可，但海洋局反對，市府以唐榮只提部分土地開發，未提出全區開發計畫，駁回提案，慶富也撤回自提的ＢＯＴ案。

之後王端仁再到慶富大樓與漁業署喬如何設計招標文件內容，避免台船等符合資格者搶標，會議錄音檔之後遭曝光。高雄地檢署表示，若有新的不法事證，不排除再次分案調查。

慶富案漁業署興達港獵雷艦高雄市遊艇陳菊吳宏謀蔡英文民進黨

延伸閱讀

慶富財報「自編」無會計師簽證 高銀仍放貸8....

對慶富放貸 高銀前總經理：授信放貸都依一定規...

再轟高雄慶富案 柯文哲：當年有拉法葉、現在有...

慶富案是馬政府時期的事？但關鍵的錢與地都發生...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

興達港曾被酸百億蚊子港 平日人跡罕至

2020-01-02 00:16

氣候變遷有解？ 綠能、電池成熟

2020-01-01 18:06

再生能源發展難達標 懲罰性規費恐先抬高供電成本

2020-01-01 16:56

張麗善籲收購花生 農糧署嗆：現在出面關心為時已晚

2020-01-01 16:14

禽流感浩劫後復養成功 鵝肉飯80元上桌

2020-01-01 16:13

34座垃圾掩埋場遭停用 國內掩埋場總容量剩不到一成

2020-01-01 16:11

垃圾分類不確實？全國3分之2焚化廠使用效率不如預期

2020-01-01 16:10

活化一場空？中興新村淪蚊子園區 立院要求改善

2020-01-01 13:46

社工加薪明起上路 衛福部估逾萬社工受惠

2019-12-31 20:44

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

遠東集團寒冬送暖 7500小時免費長照與公益餐食

2020-01-01 00:00

新北市第十二選區立委激戰 李永萍要憑專業取勝

2019-12-30 18:20
看更多

熱門文章

選舉公報上張善政的碩博士學歷在那裡？ 原來在經歷欄

2020-01-01 16:17

張善政博士學位變「學士」 民眾看選舉公報霧煞煞

2020-01-01 15:53

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

2020-01-01 19:54

總統府元旦升旗到一半 網紅大鬧：韓國瑜是騙子！

2020-01-01 07:49

轉貼立委質詢影片也被警約詢 民眾淚訴：我真的很害怕

2020-01-01 12:01

「卡神」楊蕙如補助案 柯文哲爆：鑽漏洞

2020-01-01 12:03

韓國瑜選市長給第一桶金500萬？ 郭台銘：不記得了

2020-01-01 10:41

選舉公報沒博士學位 張善政：中選會一國兩制

2020-01-01 21:52

韓國瑜台南元旦升旗 謝龍介宣布：實到16888人

2020-01-01 09:41

選前被控發黑函 賴品妤文宣遭警方查扣

2020-01-01 13:54

施明德：台灣不會變香港 庶民不要做票奴

2020-01-01 21:36

不挺自己人反支持傅崐萁 張善政秒動怒：要講100遍嗎

2020-01-01 14:15

影／府前升旗朱帶隊扮母雞 汪志冰穿H外套被阻怒爆口角

2020-01-01 09:29

影／查到了！楊蕙如鑽法律漏洞 柯文哲：明天移送檢調

2020-01-01 15:02

查水表時代全面來臨？反滲透法過關 以後把你當匪諜辦？

2020-01-01 09:00

與宋楚瑜升旗不與柯同台？郭台銘：我有我的選擇

2020-01-01 07:58

海軍陸戰隊出身的謝龍介 萬人升旗活動來這招

2020-01-01 20:49

賴清德：選舉以來只有蔡英文在提政見

2020-01-01 12:45

被控檢舉文宣謊稱黑函 李永萍將對賴品妤提告

2020-01-01 13:54

反滲透法過關 馬英九：說不定下一個被約詢就是我

2020-01-01 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top