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氣候變遷有解？ 綠能、電池成熟

2020-01-01 18:06台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

威斯康辛大學麥迪遜分校的教授尼梅特指出，太陽能和風力的科技進展不斷，全球的平均電...
威斯康辛大學麥迪遜分校的教授尼梅特指出，太陽能和風力的科技進展不斷，全球的平均電費甚至已低於化石燃料。(Photo by Wikimedia Commons)
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當前全球有4大仍在發展中的新科技，有望減緩氣候變遷：包括綠能、電池、P2G技術以及碳捕獲。專家表示，太陽能和風力發電成本已低於化石燃料，但儲能設備是一大挑戰；電池技術的成熟可加速電動車的普及；P2G技術有可能大幅減少重工業的汙染；碳捕獲則能夠減少大氣中的二氧化碳。

綠能與電池飛躍

根據《德國之聲》報導，第一項科技是太陽能和風力發電，威斯康辛大學麥迪遜分校的教授尼梅特指出，30年來太陽能和風力的科技逐漸成熟，發電成本也愈來愈低，太陽能和風力的平均電費甚至已低於化石燃料，但許多政治人物仍故步自封。尼梅特也承認，太陽能和風力並非無時無刻都能發電，因此，儲能設備是亟需克服的挑戰。

去年諾貝爾化學獎才頒給對鋰電池有重大貢獻的3位科學家，《德國之聲》指出，正是因為電量愈來愈大、體積和價格愈來愈低的電池，可減少人類對化石燃料的使用，因此對全球暖化的貢獻至關重要。然而，儘管電動車的市場成長快速，卻不敵更舒適卻也更耗能的休旅車，據統計2018年休旅車占了所有售車的4成。

P2G與碳捕獲

「P2G技術」是為對抗氣候變遷的另一項新科技，其原理是將再生能源的過剩電力用來電解水，產生氫氣或再製成甲烷，作為能量儲存。NGO能源觀察小組的沃特曼指出，氫氣可以用來加熱、運輸（氫燃料車）或製造工業用氣體，而且排碳量大減（氫氣燃燒只會產生水），未來可望對高汙染的重工業改頭換面。

《德國之聲》報導，波茨坦氣候影響研究所警告，除非我們在2030年前大幅降低20%的溫室氣體，否則得依賴減少大氣中二氧化碳的「碳捕獲技術」。儘管植物可以吸收二氧化碳，但為了減碳而種植大量植物，恐怕會排擠作物的耕地。

其中「生物能源與碳捕獲和儲存」結合了碳捕獲、儲存和生物質的使用，能夠創造負碳排放，然而目前這項技術尚未成熟，據統計全球只有19個設施。

【更多精采內容，詳見

德國化石氣候變遷

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