34座垃圾掩埋場遭停用 國內掩埋場總容量剩不到一成

台灣地區地狹人稠，垃圾處理問題一直是國內重要環保議題。但立院預算中心調查發現，目前全國營運中垃圾掩埋場剩餘掩埋容量不到設計容量的一成，容量瀕臨上限；但有34處堪用卻被停用或未使用，無法發揮既定功能，影響垃圾處理效益。

立院預算中心要求，環保署應督促地方政府全面體檢現有垃圾掩埋場，讓閒置設施活化，提升設置垃圾掩埋場經費運用效益。

我國共有385處垃圾掩埋場，總面積達1560.15公頃，其中扣除復育的204處、封閉的79處，實際營運中有68處，另有32處尚有掩埋容量但經地方政府評估後暫時停用，金門大洋與南投集集等2處區域性衛生掩埋場因民眾抗議，蓋好未使用。

其中32處尚有掩埋容量但經地方政府評估後暫時停用的掩埋場，多由地方政府視轄區內垃圾處理現況調度用途，目前多作為垃圾轉運、暫置或緊急應變場所。

營運中68處垃圾掩埋場的剩餘可掩埋容積為324萬2967立方公尺，僅占設計總掩埋量3276萬7115立方公尺的9.9%。其中有15處掩埋場也已飽和無剩餘容量，等於68處營運中掩埋場僅有53處真正還能使用。

15處已飽和無剩餘容量垃圾掩埋場分別為高雄市路竹、旗山區，宜蘭縣蘇澳鎮，苗栗縣竹南鎮、雲林縣東勢、崙背、二崙鄉與土庫、斗南鎮，嘉義縣新港鄉、大林鎮，台東縣台東市、關山鎮與鹿野、卑南鄉等。

除此之外，花蓮縣富里鄉垃圾掩埋場剩餘可嚴埋容積也僅剩51立方公尺、金門縣金城鎮垃圾掩埋場剩餘可掩埋容積僅250立方公尺、苗栗縣獅潭鄉垃圾掩埋場僅剩425立方公尺與台東縣池上鄉垃圾掩埋場剩餘955立方公尺容量，空間也都亮紅燈。