PM2.5仍超標 環團：中火應訂除煤期程

入冬的台中天空晴朗許多，環保團體給予肯定。但PM2.5依舊超標，市府應該繼續針對除煤訂出期程，以真正達到無煤城市的目標。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

「改善空污不能停，台中無煤化應訂期程」，雖然台中市長盧秀燕日前在韓國瑜台中造勢大會聲稱台中過去1年空氣品質是4年來最好，但原主婦聯盟台中分會執委、爭好氣聯盟發起人許心欣指出，台中要達到無煤城市，中火應該從1104萬噸的燃煤量進一步減少，直到完全無煤發電為止。

台中市環保局長吳志超31日在市政會議上提出報告指出，除了中火、中龍及各家工廠的固定污染源，去年1年防治成效良好之外，另外包括逸散污染源及移動污染源，各占約3成，去年整年針對機車也進行全面定檢，以減少污染排放。定檢率達到80%，6都中僅略少於高雄1個百分點，排名第2。未來將繼續透過各方面布建，提高定檢率達85％。

不只規範中火

「環保局不是只有在對付中火而已」，吳志超表示，1年來環保局共針對24項空氣環保重點工作加以推動。台中市共有172萬台機車、110萬輛汽車，總機動車輛數為6都第3。其中機車的部分僅有4萬多台電動機車，5年以上的機車數達122萬輛。這些「小煙囪」也是環保局防治空污的重點。

雖然盧團隊表示防治空污已大為改善，但長年觀察與參與抗爭空污排放的許心欣質疑說：「台中PM2.5的排放達標了嗎？」在PM2.5排放量依舊超標之下，台中市逐年降低空污排放，不是應該的嗎？難道要愈來愈差？

除煤應訂出期程

對於這1年來、尤其入冬後，天空晴朗的進步，許心欣給予肯定。但她認為，除了要求中火年燃煤量要達到1104萬噸以下，對於中火繼續除煤的要求，市府也應該訂出期程。市府既然標榜無煤城市，除了應讓中火除役4部機組之外，在未來增加燃氣機組時，也應該逐步停止燃煤機組的發電，到剩下2部燃煤機組、甚至無煤發電為止。

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