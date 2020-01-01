遠東集團寒冬送暖 7500小時免費長照與公益餐食

近年醫療環境進步，現代人平均餘命不斷延長，根據統計2018年台灣65歲以上人口比例逾14％，已邁入高齡化社會，預計最快將於2026年進入「超高齡社會」。長期關注此議題的遠東集團，今年適逢70歲生日，號召旗下亞東醫院、宏遠興業、愛買、豫章工商合作，從「居家照護」及「養護中心」出發，將企業資源挹注在公益行動中。

遠東集團捐出「7500小時長照時數」，由亞東醫院提供符合資格者免費申請。 攝影／林澔一 分享 facebook

隨著家中長輩年紀日漸增長、身體機能也不如前，子女如何兼顧工作事業與父母照護？照護工作已經成為年輕一代肩上重擔。根據街訪調查，民眾黃先生分享，自己父母身體不大方便，必須多騰出時間來陪伴他們；大學生林小姐則認為，將長輩送往專業養護機構或請專人照料是較好選擇，因為如果自己是長輩，也不會想太麻煩小孩。隨著整體人口結構快速趨向高齡化，長照需求也同步增加，造成個人與家庭的照顧壓力日益加重，連帶產生社會與經濟問題。遠東集團看到了這個現象，特別捐出「7500小時長照時數」，由亞東醫院提供符合資格者免費申請，讓被照顧者及其家人都能得到喘息放鬆的機會。

照護員工作涵蓋「日常生活清潔」、「協助餵食與管灌」、「沐浴洗頭」及「陪伴就醫外出」等。 攝影／林澔一 分享 facebook

為了宣導長照服務，亞東醫院特別邀請藝人蔡黃汝擔任一日照護員，工作涵蓋「日常生活清潔」、「協助餵食與管灌」、「沐浴洗頭」及「陪伴就醫外出」等，亞東醫院照護服務員潘驥珉分享「看似日常的照服員工作，其實需要經過嚴格訓練」。以台灣合格的照服員來說，每位培訓人員需先進行核心課程訓練102小時後，經過實習、考試等取得合格證書，到醫院後還要與醫護人員進行實務操練，才能正式上線執行任務。

藝人蔡黃汝表示，親身體驗照護員工作後才發現，這項工作不僅需要很大的體力與耐心，更重要是對被照護者的無限「愛心」。 攝影／林澔一 分享 facebook

因應照服員日常工作的需要，遠東集團旗下的宏遠興業特別設計了專屬工作服，免費提供給亞東醫院照服員，並加碼提供「訪視包」，包括血壓計、耳溫槍、隔離衣、手套、口罩、拋棄式圍裙及口腔清潔用品等，讓照服員能因應各種照護需求，大展身手。

蔡黃汝表示，親身體驗照護員工作後才發現，這項工作不僅需要很大的體力與耐心，更重要是對被照護者的無限「愛心」，雖然自己才體驗短短數小時，就已充分體會到照服員的專業與辛勞。 潘驥珉補充，照護服務員是一個很有溫度的工作，需要極大的愛心與包容力，最大價值在於服務過程中，協助復健者逐步恢復身體健康，重拾開朗笑容，就是最好的回報。

被照顧者家屬陳媽媽提及，兒子罹患罕見疾病十幾年，無論洗澡、餵食或就醫等，都是自己親力親為，但隨著自己年紀漸長，體力大不如前，已經不能每日負荷這份工作，先前去亞東醫院回診時，護理師告知現在有「7500小時免費長照時數」可申請，是由受過專業訓練的照服員到府協助，陳媽媽說「真的壓力減輕很多，衷心感謝這群熱心的照服員！」

遠東集團在照護安養的議題上，也著手與伊甸基金會合作，針對新北市愛德養護中心的住民朋友們提供公益餐食。為此遠東集團整合旗下愛買與豫章工商，由愛買提供各縣市最優質的生鮮商品，再交由豫章工商餐飲科老師及學生們烹調，每週提供給養護中心的住民享用。

藝人鍾欣凌將親自烹調製作的公益餐食，送到養護中心給住民們食用。 圖／噓星聞 提供 分享 facebook

藝人鍾欣凌愛心不落人後，特別擔任體驗員，前往愛買協助選購生鮮商品，並親自到豫章工商學習製作公益餐食。在烹調過程中，餐飲科老師林朝保時時叮嚀所有師生，注意食材的處理，要記得將食材切細一點，因為養護中心的住民年紀稍長，這樣有助於吞嚥。

新北市愛德養護中心的住民朋友非常喜悅並回應道「謝謝社會給予弱勢朋友這麼多的關懷，真的很感動。」 圖／噓星聞 提供 分享 facebook

當遠東集團公益餐食送至養護中心時，住民們非常喜悅並回應道「謝謝社會給予弱勢朋友這麼多的關懷，真的很感動」，現場溫馨氣氛感染所有志工，鍾欣凌感性的說「很感謝遠東集團邀請，讓我有機會將心意化為動力去實現」。面對高齡化的社會趨勢，遠東集團全體動員，投入長期照護、老人獨食及銀髮醫療等議題，希望喚起更多人的注意，將社會資源傳遞到各角落。