親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

迎接2020年 台北101跨年煙火秀璀璨登場

遠東集團寒冬送暖 7500小時免費長照與公益餐食

2020-01-01 00:00文／ 徐力剛

近年醫療環境進步，現代人平均餘命不斷延長，根據統計2018年台灣65歲以上人口比例逾14％，已邁入高齡化社會，預計最快將於2026年進入「超高齡社會」。長期關注此議題的遠東集團，今年適逢70歲生日，號召旗下亞東醫院、宏遠興業、愛買、豫章工商合作，從「居家照護」及「養護中心」出發，將企業資源挹注在公益行動中。

遠東集團捐出「7500小時長照時數」，由亞東醫院提供符合資格者免費申請。 攝影／...
遠東集團捐出「7500小時長照時數」，由亞東醫院提供符合資格者免費申請。 攝影／林澔一
分享

隨著家中長輩年紀日漸增長、身體機能也不如前，子女如何兼顧工作事業與父母照護？照護工作已經成為年輕一代肩上重擔。根據街訪調查，民眾黃先生分享，自己父母身體不大方便，必須多騰出時間來陪伴他們；大學生林小姐則認為，將長輩送往專業養護機構或請專人照料是較好選擇，因為如果自己是長輩，也不會想太麻煩小孩。隨著整體人口結構快速趨向高齡化，長照需求也同步增加，造成個人與家庭的照顧壓力日益加重，連帶產生社會與經濟問題。遠東集團看到了這個現象，特別捐出「7500小時長照時數」，由亞東醫院提供符合資格者免費申請，讓被照顧者及其家人都能得到喘息放鬆的機會。

照護員工作涵蓋「日常生活清潔」、「協助餵食與管灌」、「沐浴洗頭」及「陪伴就醫外出...
照護員工作涵蓋「日常生活清潔」、「協助餵食與管灌」、「沐浴洗頭」及「陪伴就醫外出」等。 攝影／林澔一
分享

為了宣導長照服務，亞東醫院特別邀請藝人蔡黃汝擔任一日照護員，工作涵蓋「日常生活清潔」、「協助餵食與管灌」、「沐浴洗頭」及「陪伴就醫外出」等，亞東醫院照護服務員潘驥珉分享「看似日常的照服員工作，其實需要經過嚴格訓練」。以台灣合格的照服員來說，每位培訓人員需先進行核心課程訓練102小時後，經過實習、考試等取得合格證書，到醫院後還要與醫護人員進行實務操練，才能正式上線執行任務。

藝人蔡黃汝表示，親身體驗照護員工作後才發現，這項工作不僅需要很大的體力與耐心，更...
藝人蔡黃汝表示，親身體驗照護員工作後才發現，這項工作不僅需要很大的體力與耐心，更重要是對被照護者的無限「愛心」。 攝影／林澔一
分享

因應照服員日常工作的需要，遠東集團旗下的宏遠興業特別設計了專屬工作服，免費提供給亞東醫院照服員，並加碼提供「訪視包」，包括血壓計、耳溫槍、隔離衣、手套、口罩、拋棄式圍裙及口腔清潔用品等，讓照服員能因應各種照護需求，大展身手。

蔡黃汝表示，親身體驗照護員工作後才發現，這項工作不僅需要很大的體力與耐心，更重要是對被照護者的無限「愛心」，雖然自己才體驗短短數小時，就已充分體會到照服員的專業與辛勞。 潘驥珉補充，照護服務員是一個很有溫度的工作，需要極大的愛心與包容力，最大價值在於服務過程中，協助復健者逐步恢復身體健康，重拾開朗笑容，就是最好的回報。

被照顧者家屬陳媽媽提及，兒子罹患罕見疾病十幾年，無論洗澡、餵食或就醫等，都是自己親力親為，但隨著自己年紀漸長，體力大不如前，已經不能每日負荷這份工作，先前去亞東醫院回診時，護理師告知現在有「7500小時免費長照時數」可申請，是由受過專業訓練的照服員到府協助，陳媽媽說「真的壓力減輕很多，衷心感謝這群熱心的照服員！」

遠東集團在照護安養的議題上，也著手與伊甸基金會合作，針對新北市愛德養護中心的住民朋友們提供公益餐食。為此遠東集團整合旗下愛買與豫章工商，由愛買提供各縣市最優質的生鮮商品，再交由豫章工商餐飲科老師及學生們烹調，每週提供給養護中心的住民享用。

藝人鍾欣凌將親自烹調製作的公益餐食，送到養護中心給住民們食用。 圖／噓星聞 提供
藝人鍾欣凌將親自烹調製作的公益餐食，送到養護中心給住民們食用。 圖／噓星聞 提供
分享

藝人鍾欣凌愛心不落人後，特別擔任體驗員，前往愛買協助選購生鮮商品，並親自到豫章工商學習製作公益餐食。在烹調過程中，餐飲科老師林朝保時時叮嚀所有師生，注意食材的處理，要記得將食材切細一點，因為養護中心的住民年紀稍長，這樣有助於吞嚥。

新北市愛德養護中心的住民朋友非常喜悅並回應道「謝謝社會給予弱勢朋友這麼多的關懷，...
新北市愛德養護中心的住民朋友非常喜悅並回應道「謝謝社會給予弱勢朋友這麼多的關懷，真的很感動。」 圖／噓星聞 提供
分享

當遠東集團公益餐食送至養護中心時，住民們非常喜悅並回應道「謝謝社會給予弱勢朋友這麼多的關懷，真的很感動」，現場溫馨氣氛感染所有志工，鍾欣凌感性的說「很感謝遠東集團邀請，讓我有機會將心意化為動力去實現」。面對高齡化的社會趨勢，遠東集團全體動員，投入長期照護、老人獨食及銀髮醫療等議題，希望喚起更多人的注意，將社會資源傳遞到各角落。

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

總預算案尚未通過 綠擬選後加開臨時會處理

2019-12-31 20:14

社工加薪明起上路 衛福部估逾萬社工受惠

2019-12-31 20:44

礦業法修法立院本屆未完成 管碧玲：致歉反省

2019-12-31 20:02

遏止「衛生紙之亂」 立院三讀最重罰30萬、處3年徒刑

2019-12-31 17:53

PM2.5仍超標 環團：中火應訂除煤期程

2019-12-31 17:51

原民保留地禁伐補償條例公布 原民會提高檢測員薪資

2019-12-31 16:43

「查水表」案例直線上升 今年超過去年兩倍

2019-12-31 16:07

台大教授蘇宏達被查水表 調查局說明

2019-12-31 15:42

政府10年來查水表暴增20倍 他轟綠為掌權瘋狂至此

2019-12-31 15:20

餵廚養豬加重罰鍰上路 2業者恐吃3萬元罰單

2019-12-31 15:04

台大教授談故宮政策遭查水表 全因她鼓勵才爆出

2019-12-31 14:46

臉書批故宮 台大教授蘇宏達爆「被查水表」

2019-12-31 14:33

蘇宏達被查水表／北市警：調查局函文「當事人涉造謠」

2019-12-31 14:30

蘇宏達被查水表／蘇煥智：根本是濫權 游盈隆：很嚴重、很扯

2019-12-31 14:27

影／臉書批故宮遭「查水表」 蘇宏達：埋葬了言論自由

2019-12-31 13:13

補教法修法 台南6名補教師被認定不適任

2019-12-31 13:03

批評故宮台大教授被查水表 柯志恩：我也該自首了！

2019-12-31 12:16

台大教授批故宮政策遭查水表 警：依法調查散佈謠言

2019-12-31 11:37

促生技產業升級 國衛院藥物化學加值研發中心揭牌

2019-12-31 11:33

假牙補助與保留地補償 109年原民福利加碼

2019-12-31 11:11

U值媒／哪些人申請長照2.0會感覺「滿意」？

2019-12-31 10:48

蘇宏達因批政府遭查水表 國民黨：反滲透法都還沒上路

2019-12-31 10:46

至今不見選舉公報 環團批中選會怠忽職守

2019-12-31 10:14

願作精衛填海小笨鳥挺核能 王明鉅：我們挺的是下一代

2019-12-31 09:32

台大教授談論故宮政策被警方送辦 控調查局介入

2019-12-31 09:07

人生列車／2019最不捨他們的告別

2019-12-31 00:30

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

新北市第十二選區立委激戰 李永萍要憑專業取勝

2019-12-30 18:20
看更多

熱門文章

台大教授談論故宮政策被警方送辦 控調查局介入

2019-12-31 09:07

立院三讀反滲透法！違者最重處五年徒刑、一千萬元罰金

2019-12-31 15:28

李艷秋揭會議記錄 爆蔡英文官邸談管案原想開除葉俊榮

2019-12-31 16:56

誰預測最準？政黨黑馬竄出 2020總統大選封關民調一次看

2019-12-31 13:33

藍營史上最強敵後作戰！她強攻他奇襲 兩路開打

2019-12-31 08:00

台大教授蘇宏達被查水表 調查局說明

2019-12-31 15:42

影╱點名三立批藍又賺人民幣 國民黨與三立記者對槓

2019-12-31 11:52

孫大千：辯論顯示蔡英文的三個無可救藥

2019-12-31 08:23

反滲透法／ 時力立委拍桌飆罵：不要聊天、可惡

2019-12-31 14:57

韓國瑜罵三立 連勝文跟進：林「壕」實質影響民進黨

2019-12-31 08:53

反滲透法三讀通過 大師鏈5點譴責：放棄台灣市場

2019-12-31 19:53

民進黨強推反滲透法 網：和太陽花導火線有點像？

2019-12-31 13:14

民進黨強推反滲透法 陸學者：有三個圖謀

2019-12-31 15:05

韓國瑜批蔣經國五短身材 郭台銘：領袖要有頭腦治國

2019-12-31 10:03

反滲透法國民黨團擬提釋憲 柯文哲諷：反對黨有夠丟臉

2019-12-31 11:45

【即時短評】笑人半分忠 民進黨反滲透法卻沒給一秒鐘

2019-12-31 15:55

影／反對黨反「反滲透」提釋憲 柯文哲酸：太丟臉 乾脆投降！

2019-12-31 14:19

台大教授談故宮政策遭查水表 全因她鼓勵才爆出

2019-12-31 14:46

封關民調戰 楊瓊瓔今公佈民調：趨勢穩定領先

2019-12-31 15:07

【重磅快評】國家機器掌控「事實」 老大哥已經來了！

2019-12-31 17:02

韓國瑜第三發穿雲箭 籲軍公教警恪守中立不為邪惡服務

2019-12-31 10:49

反滲透攻防 綠：國民黨荒唐 藍：今天是全民返校日

2019-12-31 11:13

民進黨再打就挺韓國瑜？柯文哲笑稱：只是互相恐嚇

2019-12-31 12:10

「反滲透法」國民黨團將提釋憲 柯文哲諷丟臉

2019-12-31 12:05

【重磅快評】台大教授被查水表 恰恰說明反滲透法的可怖

2019-12-31 16:29

為通過反滲透法暖身？台灣人民共產黨近20人被捕

2019-12-31 09:30

「反滲透法」三讀通過 陸學者：苦酒綠營也終將吞下

2019-12-31 16:28

扁時期承諾鐵路高架零自籌款？林佳龍掉頭、黃敏惠落淚

2019-12-31 14:48

誰拿陽信政治獻金？葉慶元：等反滲透法通過一起來舉發

2019-12-31 14:42

綠黨封關民調 蔡英文領先韓國瑜33.4百分點 蔡看好度增

2019-12-31 08:21

「反滲透法」通過 江蘇台青：連家都沒辦法回了

2019-12-31 22:04

台大教授批故宮政策遭查水表 警：依法調查散佈謠言

2019-12-31 11:37

蔡英文：反滲透法是嚴謹立法 執法機關也會嚴謹執法

2019-12-31 13:03

馬英九：反滲透法通過 台灣可能回到戒嚴

2019-12-31 08:53

柯文哲影響北市綠委選情？王世堅：政治版神風特攻隊

2019-12-31 10:36

反滲透法通過 蘇嘉全：福國利民的典範級法案

2019-12-31 16:03

新北洪孟楷封關前發布領先民調 民進黨、時力：不可信

2019-12-31 12:18

反滲透法三讀通過 郭台銘：願義務提供律師團

2019-12-31 17:41

韓國瑜競辦：反滲透法一過 兩岸不可能再有正常交流

2019-12-31 13:01

影／蔡合體網紅圈粉大勝韓 綠議員：蔡天命就是遇到韓！

2019-12-31 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top