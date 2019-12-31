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原民會住宅修繕補助 109年增加2500萬預算

2019-12-31 16:13中央社 台北31日電

行政院原住民族委員會今天表示，補助地方政府推動「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」將於明年起增列新台幣2500萬元預算，幫助更多經濟弱勢的原住民家庭。

原民會今天發布新聞稿表示，民國109年補助地方政府「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」將增列2500萬元，由原來編列6800萬元調升至9300萬元，若再加上地方政府的配合款，政府總計將投入1.1億元；希望透過補助，協助更多經濟弱勢的原住民家庭改善居住品質，並減輕居住負擔。

原民會官員告訴中央社記者，本計畫原名為「中低收入戶原住民建購及修繕住宅計畫」，自91年起就已經施行，連續幾年都有增加預算；以往都是以花東地區申請案件數上百件最多，近兩年屏東、新竹申請案也有增加的趨勢。

原民會統計，108年度推動經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫，受補助的原住民家庭高達704戶，核定率達85.13%，較去年成長10%以上。

原民會強調，本計畫受理申請期間自明年5月1日起至6月30日止，有需求的族人，請向戶籍所在地之鄉（鎮、市、區）公所洽詢；另外內政部每年7月至8月也提供有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼等住宅補貼方案的申請。

原住民行政院內政部低收入戶住宅補貼

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