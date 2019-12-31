台大教授談故宮政策遭查水表 全因她鼓勵才爆出

國民黨第12選區立委候選人李永萍今接受網路觀察家朱學恆主持的廣播節目「POP搶先爆」專訪，針對台大政治系教授蘇宏達因談論故宮政策遭「查水表」，李永萍痛批，連指標性知識份子這樣對付，那市井小民怎麼辦？

蘇宏達今在臉書以「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題發文。他表示，去年11月故宮寶物南移事件，因運送、保管等因素引發爭議，他也針對故宮政策作討論，卻在今年12月10日被以違法社會秩序維護法被「查水表」。

李永萍昨晚聽到這件事情後，儘管氣憤但也鼓勵蘇把前因後果發文到臉書上，李說，蘇宏達1年前對故宮政策提出合理、正當性、學術性的評論，1年後卻被控違法社違法，甚至被要求進入全是手銬、準求供設備的房間應訊。

「一個台大教授會被這樣威脅嗎？」李永萍痛批，蘇一個指標性知識份子，都被這樣對付，甚至不惜把他關進如求供重罪刑犯的小房間應訊，如果蘇不跳出來告訴大家這件事情，那市井小民怎麼辦？

李說，也有家庭主婦只是在臉書上轉貼網路流傳「今年投票蓋的章，印泥是油性的，不容易乾。當我們蓋選票時，不要沾太多，否則折起來時，會成廢票」文章，有4個人按讚，結果5人全被警方約談。

「甚至聽說內政部警政署還把這個當成績效業績獎金，每個分局要有多少案子，還給了指標！」李永萍說，警方現在辦教授、辦退休老師、辦家庭主婦，就像在辦毒販一樣，搞得現在全民公敵。

之後反滲透法通過後，就如同搭時光機回到戒嚴時代的白色恐怖，只是現在是綠色恐怖，因為是空白授權，如果有人懷疑你被對岸滲透，就要自證清白。這就是為何宗教人士這麼恐慌。

李舉例，兩岸宗教廟宇互訪交流時，常會互贈金牌掛在媽祖、關公或是其他神尊上身，但若有人質疑交流的廟宇背後是中共書記，「那該怎麼辦？廟方要怎麼自證其清白？」