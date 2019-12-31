親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

《反滲透法》三讀通過！違者最重處1000萬元罰金

蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

台大教授談故宮政策遭查水表 全因她鼓勵才爆出

2019-12-31 14:46聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

國民黨第12選區立委候選人李永萍今接受網路觀察家朱學恆主持的廣播節目「POP搶先爆」專訪，針對台大政治系教授蘇宏達因談論故宮政策遭「查水表」，李永萍痛批，連指標性知識份子這樣對付，那市井小民怎麼辦？

蘇宏達今在臉書以「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題發文。他表示，去年11月故宮寶物南移事件，因運送、保管等因素引發爭議，他也針對故宮政策作討論，卻在今年12月10日被以違法社會秩序維護法被「查水表」。

李永萍昨晚聽到這件事情後，儘管氣憤但也鼓勵蘇把前因後果發文到臉書上，李說，蘇宏達1年前對故宮政策提出合理、正當性、學術性的評論，1年後卻被控違法社違法，甚至被要求進入全是手銬、準求供設備的房間應訊。

「一個台大教授會被這樣威脅嗎？」李永萍痛批，蘇一個指標性知識份子，都被這樣對付，甚至不惜把他關進如求供重罪刑犯的小房間應訊，如果蘇不跳出來告訴大家這件事情，那市井小民怎麼辦？

李說，也有家庭主婦只是在臉書上轉貼網路流傳「今年投票蓋的章，印泥是油性的，不容易乾。當我們蓋選票時，不要沾太多，否則折起來時，會成廢票」文章，有4個人按讚，結果5人全被警方約談。

「甚至聽說內政部警政署還把這個當成績效業績獎金，每個分局要有多少案子，還給了指標！」李永萍說，警方現在辦教授、辦退休老師、辦家庭主婦，就像在辦毒販一樣，搞得現在全民公敵。

之後反滲透法通過後，就如同搭時光機回到戒嚴時代的白色恐怖，只是現在是綠色恐怖，因為是空白授權，如果有人懷疑你被對岸滲透，就要自證清白。這就是為何宗教人士這麼恐慌。

李舉例，兩岸宗教廟宇互訪交流時，常會互贈金牌掛在媽祖、關公或是其他神尊上身，但若有人質疑交流的廟宇背後是中共書記，「那該怎麼辦？廟方要怎麼自證其清白？」

李批，「但現在民進黨耳朵聾了」，只要能再次連任什麼都不管了，完全不管民眾是否會害怕、受到恐嚇，而且反滲透法是重罪，檢調可掛線監聽，最高可處五年以下、三年以上徒刑，且有高額罰金。

國民黨第12選區立委候選人李永萍今接受「POP搶先爆」專訪。圖／「POP Rad...
國民黨第12選區立委候選人李永萍今接受「POP搶先爆」專訪。圖／「POP Radio聯播網」提供
分享
國民黨第12選區立委候選人李永萍今接受「POP搶先爆」專訪。圖／「POP Rad...
國民黨第12選區立委候選人李永萍今接受「POP搶先爆」專訪。圖／「POP Radio聯播網」提供
分享

李永萍故宮蘇宏達

延伸閱讀

影／臉書批故宮遭「查水表」 蘇宏達：埋葬了言...

李氏姐妹拜票 李永萍爆參選後汐止人說終於不必...

朱立倫南港冒雨站路口 為「李氏姐妹」拜票

預測立委候選人市場價格 李永萍74元遠勝過賴...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

餵廚養豬加重罰鍰上路 2業者恐吃3萬元罰單

2019-12-31 15:04

臉書批故宮 台大教授蘇宏達爆「被查水表」

2019-12-31 14:33

蘇宏達被查水表／北市警：調查局函文「當事人涉造謠」

2019-12-31 14:30

蘇宏達被查水表／蘇煥智：根本是濫權 游盈隆：很嚴重、很扯

2019-12-31 14:27

影／臉書批故宮遭「查水表」 蘇宏達：埋葬了言論自由

2019-12-31 13:13

補教法修法 台南6名補教師被認定不適任

2019-12-31 13:03

批評故宮台大教授被查水表 柯志恩：我也該自首了！

2019-12-31 12:16

台大教授批故宮政策遭查水表 警：依法調查散佈謠言

2019-12-31 11:37

促生技產業升級 國衛院藥物化學加值研發中心揭牌

2019-12-31 11:33

假牙補助與保留地補償 109年原民福利加碼

2019-12-31 11:11

U值媒／哪些人申請長照2.0會感覺「滿意」？

2019-12-31 10:48

蘇宏達因批政府遭查水表 國民黨：反滲透法都還沒上路

2019-12-31 10:46

至今不見選舉公報 環團批中選會怠忽職守

2019-12-31 10:14

願作精衛填海小笨鳥挺核能 王明鉅：我們挺的是下一代

2019-12-31 09:32

台大教授談論故宮政策被警方送辦 控調查局介入

2019-12-31 09:07

人生列車／2019最不捨他們的告別

2019-12-31 00:30

2019代表字「囍」 反映同婚法新聞

2019-12-30 17:46

首屆農科獎頒獎 許為元團隊助我從歐盟漁業黃牌除名

2019-12-30 14:23

「從地球到火星」林良最後一篇專欄今刊出 讀者鼻酸

2019-12-30 13:17

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

新北市第十二選區立委激戰 李永萍要憑專業取勝

2019-12-30 18:20

臺大管理碩士學分班 12/26(四)19：00課程說明會報名中

2019-12-24 15:16

相當台北到苗栗！台中市府完成150公里燙平

2019-12-24 10:00
看更多

熱門文章

台大教授談論故宮政策被警方送辦 控調查局介入

2019-12-31 09:07

韓國瑜辯論會上脫鞋搓腳？ 王定宇王淺秋互槓

2019-12-30 17:33

藍營史上最強敵後作戰！她強攻他奇襲 兩路開打

2019-12-31 08:00

誰預測最準？政黨黑馬竄出 2020總統大選封關民調一次看

2019-12-31 13:33

孫大千：辯論顯示蔡英文的三個無可救藥

2019-12-31 08:23

選戰觀察／民調封關前 韓國瑜蓋牌效應再延燒媒體

2019-12-31 00:44

卡神翻版？韓競辦：尹立搶高市19標案 百發百中

2019-12-31 00:24

影╱點名三立批藍又賺人民幣 國民黨與三立記者對槓

2019-12-31 11:52

韓國瑜罵三立 連勝文跟進：林「壕」實質影響民進黨

2019-12-31 08:53

影／郭台銘宋楚瑜同框吃早餐 點「菜包」網友喊母湯

2019-12-30 15:57

韓國瑜提能源政策 德國在台協會：2022停用核能沒有改變

2019-12-30 19:25

影／韓國瑜總統辯論罵媒體 柯文哲：頭殼壞去

2019-12-30 18:59

與宋楚瑜喊「棄韓保宋」 郭辦：郭台銘只是複誦

2019-12-30 17:10

新黨：農民轉發高金素梅記者會影片 却被檢方傳喚

2019-12-30 17:10

藍綠甲動 反滲透法今強渡關山

2019-12-31 00:13

韓國瑜批蔣經國五短身材 郭台銘：領袖要有頭腦治國

2019-12-31 10:03

外交政策期刊：台灣不要學美國 用反滲透法打擊反對派

2019-12-30 23:17

反滲透攻防 綠：國民黨荒唐 藍：今天是全民返校日

2019-12-31 11:13

民進黨強推反滲透法 網：和太陽花導火線有點像？

2019-12-31 13:14

德國重申停用核能 韓營：與韓國瑜發言並無不一致

2019-12-30 22:18

立院三讀反滲透法！違者最重處1000萬元罰金

2019-12-31 15:28

人生列車／2019最不捨他們的告別

2019-12-31 00:30

反滲透法國民黨團擬提釋憲 柯文哲諷：反對黨有夠丟臉

2019-12-31 11:45

韓國瑜第三發穿雲箭 籲軍公教警恪守中立不為邪惡服務

2019-12-31 10:49

張善政：國家被新潮流被掏空 我想發動抗稅運動

2019-12-30 18:28

反滲透法協商無共識 31日院會表決

2019-12-30 18:16

韓競辦質疑尹立投標有特權？高市文化局：均符合採購法

2019-12-30 16:55

民進黨再打就挺韓國瑜？柯文哲笑稱：只是互相恐嚇

2019-12-31 12:10

綠黨封關民調 蔡英文領先韓國瑜33.4百分點 蔡看好度增

2019-12-31 08:21

台大教授批故宮政策遭查水表 警：依法調查散佈謠言

2019-12-31 11:37

為通過反滲透法暖身？台灣人民共產黨近20人被捕

2019-12-31 09:30

「反滲透法」國民黨團將提釋憲 柯文哲諷丟臉

2019-12-31 12:05

馬英九：反滲透法通過 台灣可能回到戒嚴

2019-12-31 08:53

反滲透法／ 時力立委拍桌飆罵：不要聊天、可惡

2019-12-31 14:57

影／反對黨反「反滲透」提釋憲 柯文哲酸：太丟臉 乾脆投降！

2019-12-31 14:19

蔡英文：反滲透法是嚴謹立法 執法機關也會嚴謹執法

2019-12-31 13:03

邱毅再爆：邱義仁操盤網軍 「只是堵藍」新系人馬

2019-12-31 00:30

批評故宮台大教授被查水表 柯志恩：我也該自首了！

2019-12-31 12:16

全台造勢催票 韓營拚逆轉勝有自信小贏

2019-12-30 20:27

臉書因應2020大選 將首度在台灣設立戰情室

2019-12-30 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top