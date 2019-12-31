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台大教授批故宮政策遭查水表 警：依法調查散佈謠言

2019-12-31 11:37聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭台北市警方以「假消息」查辦，他表示是根據媒體專訪提出評論，卻受到恐嚇，質疑政府「查水表」封殺言論自由；警方說，收到調查處函文，當事人涉及散佈謠言，依社會秩序維護法通知函送，後續由法院認定，過程均合法。

蘇宏達上午在臉書發文，以「是誰在封殺台灣人的言論自由」、「我被政府查水表的親身經歷」為題，指當時影片是依據去年11月媒體專訪故宮院長，針對故宮轉型、國寶全數南遷、分建東方各館在台中永久典藏古物等，提出批判質疑，一切有憑有據，且根據社維法31條，行為逾2個月者，警察機關不得訊問。

貼文指出，他本月10日回國的前一天，警察到家找他，妻子直奔警局聯繫律師，18日他收到通知書，20日由律師陪同赴警局應訊，結束後心情沉重，內心在滴血。

他在臉書說，若一個台大教授有憑有據的政策評論，都受到如此震懾及恐嚇，更何況一般人對政府議論，以後誰還敢批評政府、議論政策，台灣不就成了一言堂？台灣人還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事、批評政策嗎？一個失去言論自由的台灣，又怎能凝聚人心，捍衛民主，對抗極權？

查處此案的台北市南港警分局表示，桃園市調查處本月初函文北市警方，當事人涉嫌違反社會秩序維護法的散佈謠言，相關內容持續留在網路上，警方依法通知說明，函送士林地院簡易庭裁處。

台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭警方依「假消息」查辦，他質疑政府「查水...
台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭警方依「假消息」查辦，他質疑政府「查水表」封殺言論自由。圖／翻攝自蘇宏達臉書
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