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至今不見選舉公報 環團批中選會怠忽職守

2019-12-31 10:14聯合報 記者何定照／台北即時報導

多個環保團體今舉行總統、立法委員選舉「環保團體共同訴求」意向調查，表示依調查結果，政黨部分特別肯定台灣基進黨，因為該黨多數候選人對他們的調查都簽名回覆，且全數同意環保團體的訴求，綠黨回應及同意狀況其次。國民黨、台灣民眾黨等則都毫無回應。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，他們提出環保意向調查的總目標是永續台灣，共有減碳及再生能源推動、公害防制、環境資源管理、氣候變遷因應等八個議題以及26項訴求，從 12月13日起發放各候選人，但各黨回應狀況並不平均。

施信民說，他們辦這調查行之有年，以前各大黨總統候選人都會回應，但今年沒看到國民黨、親民黨總統候選人韓國瑜、宋楚瑜回覆。他也譴責中選會怠忽職守，讓選民至今沒看到選舉公報，無法充分了解各候選人政見。另外，執政的民進黨有12位候選人回應。

各環團也發表各自關注議題，台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠表示，他們主張核電不延役，核四也該盡快轉型成燃氣發電或綠電園區。她也指出，蘭嶼核廢料核廢料至今貯存在露天壕溝，對達悟族非常危險，認為該盡速遷回到核電廠，因為核一、核二、核三都建有負壓、機器手臂設備的低階核廢貯存場，管理成本比蘭嶼核廢場低太多，較能顧及核廢安全。

台灣環境資訊協會祕書長陳瑞賓表示，他們一直推動環境公益信託運動，希望透過民間保護區的建置，保護台灣的森林海洋和濕地，之前法規卻一直獨厚不具保育專業的信託業者免稅，守護環境的環保團體則面臨被大量課稅。目前信託法修法已在12月中完成黨團協商，進入二讀，卻因財團壓力卡關，他希望立法院在最後關頭完成三讀修法，進而保護森林、海洋和濕地。

桃園在地聯盟召集人潘忠政疾呼搶救大潭藻礁，原因是桃園藻礁是重要的海岸濕地，且是有固碳功能的藍碳生態系，有遏阻氣候變遷惡化的功能，還發現本土一級保育類物種柴山多杯孔珊瑚，呼籲這次有回應的蔡英文和三十多位立委一起把在虎口的大潭藻礁搶救出來。

看守台灣協會祕書長謝和霖說，許多環保問題，源於執法效率不彰或管理機制出問題。例如回收市場近年受到原物料價格下跌、中國禁收洋垃圾及中美貿易大戰影響而相當低迷，急需環保署打強心針，調高公告應回收物的補貼費率，環保署卻步履緩慢。希望相關問題在好立委進入國會後，強化環保法規並監督環保主管機關執法情形。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，他們訴求全國再生能源發電量逐年遞增，2025年發電量再生能源占比達 20%、2030 年達 35%，2050 年達 95至100%，希望蔡英文總統可以延續2015年選舉期間提出2025年20%再生能源占比的政策。社團法人野薑花公民協會理事長陳雪梨表示，這屆陳曼麗等立委都滿關注能源轉型，希望接下來的立委也能有同等精神。

多個環保團體今舉行總統、立法委員選舉「環保團體共同訴求」意向調查。記者何定照／攝...
多個環保團體今舉行總統、立法委員選舉「環保團體共同訴求」意向調查。記者何定照／攝影
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