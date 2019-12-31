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台大教授談論故宮政策被警方送辦 控調查局介入

2019-12-31 09:07聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

台大政治系教授蘇宏達表示，他因為在臉書批評政府的故宮政策，就遭到查水表，讓他感慨，「台灣人，還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事丶批評政策嗎？」

蘇宏達在臉書以「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題貼文。

他提到，12月10日清晨6時，他剛從歐洲返抵桃園機場，才一落地打開手機，就接到妻子的簡訊：「你去年在臉書批評政府的故宮政策，出事了。快回。」

原來，在他回國前一天，員警前來敲門，要提訊他。當時他在國外，妻子上班，孩子上學，只有癌末孱弱的岳母和看顧她的外勞在家，嚇得岳母連連打電話給妻子。「宏達是做了什麼歹事，警察大人要抓他。你快回來呀！」妻子立即放下手邊工作，直奔警局，一方面確認不是詐騙集團，二方面要瞭解到底怎麼一回事。

員警告訴妻子，他去年11月在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法第六三條第五項，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，「可以處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。」

妻子追問「什麼法？」員警特別一個字一個字地唸出來，「社會秩序維護法。」

蘇宏達說，妻子很仔細地閱讀了相關條文，也立即打電話請教律師，指著該法第31條對警方說「你看，這一條寫著：『違反本法行為，逾2個月者，警察機關不得訊問丶處罰。』所以，去年11月的事，現在根本過了追溯期嘛！」

「對喔。」員警張大眼再仔細看了看，遂笑咪咪地告訴妻子。「太好了，我們可以據此結案，向調查局交差。」其他員警也圍攏過來，然後一哄而散。「又叫我們處理這種事，真是＊％＄＃＠。」

蘇宏達說，但當他聽到「調查局」三個字，暗暗一驚。心想，這顯然不是一個單純的檢舉，而是當權者針對質疑政府政策者的一個震懾和恐嚇。

果不其然，調查局否決了警局的報告，要求繼續查處。12月18日一早出門，首入眼簾的，是一樓信箱上斗大的警局文書送達通知書，要求我在期限內前往警局應訊，否則將逕行處分或移送。12月20日週五上午，在律師陪同下，他前往警局應訊1小時又10分鐘。他的律師說也說，當執業律師25年來，第一次有當事人要在警局陪同進入這個小房間應訊。小房間內的應訊椅兩旁扶手都有手銬丶全程錄影錄音，應該就是一個準求供的設備。

蘇表示，他很誠實地告訴員警，當時的影片是依據去年11月14日自由時報關於當時故宮院長陳其南的專訪：「故宮只能在台北嗎?」，針對他主張要在2025年前分三階段完成所謂故宮轉型、國寶全數南遷、分建東方各館在台中永久典藏古物等提出強烈批判和質疑。一切有憑有據。

偵訊完後，我心情極為沉重，內心甚至在滴血。律師安慰他，「你應該不會有事，他們只是想嚇嚇你。」

但蘇宏達表示，自己不擔心這件事，「但是，你沒聽到他們說，警察根本不想碰這個案子，更何況連追訴期都過了，但調查局強力交辦，他們也沒辦法。而且還是行政院直接下令調查局處理。如果一個台大教授有憑有據的政策評論都受到如此的震懾和恐嚇，更何況一般人對政府的議論。那麼，以後誰還敢批評政府、議論政策？台灣不就成了一言堂？」

蘇宏達感慨，台灣人，還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事丶批評政策嗎？「一個失去言論自由的台灣，又怎麼能夠凝聚人心，捍衛民主，對抗極權呢？誰？是誰，在封殺台灣人的說話自由？

台大教授蘇宏達在連署貼文，因為談論故宮政策竟被查水表，讓他感嘆，台灣人還能自由說...
台大教授蘇宏達在連署貼文，因為談論故宮政策竟被查水表，讓他感嘆，台灣人還能自由說話嗎？圖片翻攝蘇宏達臉書。
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