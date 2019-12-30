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新北市第十二選區立委激戰 李永萍要憑專業取勝

2019-12-30 18:20文／ 李永萍競選辦公室 提供

立委選舉最後倒數，新北市第十二選區(汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮)選情備受關注。國民黨推出前台北市副市長李永萍參選，藉專業與在地文創觀光等特色展現穩定領先氣勢。民進黨另推賴品妤挾網路聲量挑戰，炒熱選情。

圖／李永萍競選辦公室 提供
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李永萍表示，她當過二屆立委及台北市副市長，不缺政治光環，但國民黨為突破艱困選區，想找批有經驗的強力戰將，就找她挑戰黃國昌。她表示，不忍台灣在蔡英文主政下價值崩壞、向下沉淪，毅然答應挑起重責，沒想到黃國昌後來不選，而推出辦公室主任代打。

對民進黨派出自稱「最年輕的老將」賴品妤跟她對決，李永萍表示，政治是種很複雜的專業，要調和眾人利益、協調解決方案、又要配合法規及體制運作，不是光靠網路行銷或強行闖進立法院行政院的太陽花經驗就可處理。

李永萍說，很慶幸年輕時有過劇場導演、電視台主播的歷練，被郝龍斌從立委任内挖角當台北市文化局長後，才能在短短三年內完成松菸園區、西門紅樓、寶藏巖、剝皮寮等文創空間，再造北市文化基金會、創立<艋舺>影視協拍機制、啟動北藝中心、流行音樂中心等計畫;又辦好聽奧、台北花博等國際級活動; 之後的副市長經驗，更開展了全方位的市政歷練。

圖／李永萍競選辦公室 提供
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為贏回這一席立委，李永萍拿出她北一女、台大跟公費留學考試第一名的認真。上山下海跑遍七星區每一處偏鄉，今年3月開始到現在沒有休息過一天；連平溪、雙溪山裡，或貢寮、金山萬里的海邊，都去過多次，被鄉親們打趣稱「比選里長還認真」。

為了解漁業困境，李永萍考了潛水證，親身下海潛水撿垃圾; 幫貢寮九孔、平溪山藥、金山甘藷代言推銷，搭乘水上飛行傘推廣北海岸觀光。李永萍笑說，她對從「天龍國人」到「七星區代言人」的角色轉換很滿意，明年還打算考船員證，跟隨漁民一起出海打漁，對如何解決偏鄉發展難題已有許多腹案。

圖／李永萍競選辦公室 提供
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「第一件事情，就是要奪回統籌分配款!」李永萍批評，民進黨「全面執政、全面卡侯」，新北市民人均統籌分配款只有台北市民一半，六都倒數。侯友宜巧婦難為無米之炊，從最近卡住環狀線不讓年底通車可見一斑，她跟其他國民黨新北市立委一定都要當選，「讓侯友宜不孤單」!

圖／李永萍競選辦公室 提供
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最近賴品妤號稱民調拉近，黨內重兵輔選、派系資源加持。李永萍表示，她從政一直都是靠自己，沒有政治家世背景，也沒有企業奧援；之所以穩定領先，都是靠過去的口碑政績、勤跑基層，以及選民對她能力專業的期待。從她「滅網軍 挺庶民」造勢大會創下汐止破紀錄有史以來的逾二萬爆滿人數，證明民調操弄及網軍打壓，仍敵不過人心檢驗。

「過去四年來嚨無立委」，是支撐她不眠不休打選戰的動力，背負解決汐止交通問題、文化觀光來翻轉偏鄉困境的期待，李永萍說，她一定要贏得這一席，讓每個跟她握過手的鄉親看到希望。

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