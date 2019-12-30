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2019代表字「囍」 反映同婚法新聞

2019-12-30 17:46台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

公民監督國會聯盟30日公布2019年立院年度代表字「囍」及前10大新聞票選結果。...
公民監督國會聯盟30日公布2019年立院年度代表字「囍」及前10大新聞票選結果。（photo by簡碧卿／台灣醒報）
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公民監督國會聯盟30日公布2019年立院年度代表字「囍」，主要是748施行法三讀通過，亞洲第一同志婚姻專法，台灣往平權邁向一步。另外，前10大新聞票選結果，公布第一名為「748施行法三讀通過，台灣成為亞洲第一個同婚合法國家」。

豬瘟防治有成

公都盟執行長張宏林指出，年度代表字第8名為「鬧」，鬧議場、鬧關說、鬧失言等，國會鬧劇不斷；第7名為「禦」，台各種假訊息流竄，擾亂社會秩序，國會忙著增訂各種防假法條；第6名為「鬥」，朝野共同聲明「挺反送中」，譴責港府；第5名為「挺」，國會頻道網站9月正式上線，民眾隨時掌握最新訊息。

第4名為「怠」，國營事業預算案延宕近1年。立委脫序行為不斷，紀律委員會都不處理。第3名為「防」，立院通過80億美金，美對台最大軍售案並加強對中國豬瘟的防治措施，以及食安法防止散播食安及疫情謠言。第2名則為「翹」，年初拚黨內初選，年底拚連任，任期最後1年，拚選舉不開會。第一名是「囍」，748施行法三讀通過，亞洲第一同志婚姻專法，台灣往平權邁向一步。

藍綠譴責反送中

至於10大新聞票選結果，張宏林說，第3名是民進黨提「反滲透法」，國民黨提「反併吞中華民國法」對應，國民黨和其他黨團以提案後討論不足為由，表達強烈不滿，遭民進黨無視，力求通過；第2名「立院聲明『挺反送中』，並譴責港府武力處理，對此立院有3點聲明，第1是，譴責抗議港府武力處理。

第2，立院聲援港人，呼籲港府應撤回逃犯條例草案。第3，對港人以行動支持，並給予關懷及援助。第1名為「748施行法三讀通過，台灣成為亞洲第一個同婚合法國家」。

【更多精采內容，詳見

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