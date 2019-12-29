台北反空汙遊行 數百人高喊「呼吸平權」

台北反空汙遊行今天從環保署一路走到自由廣場。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook 台北反空汙遊行今天號召數百人，在陰雨綿綿中一路從環保署走到自由廣場，高喊「呼吸平權」、「無煤家園」等口號，再度主張興達燃煤電廠2020年除役、中鋼停止煉焦、禁止移汙換固汙、林園設完整光化測站、加強流行病學調查等五訴求。

台灣健康空氣行動聯盟、南部反空汙大聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟等多個環保團體，合力舉辦今天的台北反空汙遊行。數百人今天中午先在環保署前集結，要健康婆婆媽媽高雄團團長洪秀菊呼籲，中鋼應盡速停止煉焦，因生煤煉焦都以外銷為主，「不要把髒東西留在台灣」。

彰化醫界聯盟錢建文醫師表示，台灣用電量大部分為工業用電，台電用骯髒的煤發電給台塑石化產業，形同「賣國契約」。台灣平均每年花1700多億在肺線癌，石化產業「做愈多賠愈多」，賺錢的只是少部分的人，國民兩黨都有義務處理。

政大傳院院長郭力昕也呼籲學界站出來，氣候議題需要每個人齊心關注，且是不分藍綠、不分政黨的共同問題，「不要在火力發電與核能發電間做選擇，反而忘記綠能才是解決的辦法」。

今天遊行原本預計從環保署繞經行政院、立法院、民進黨總部再到自由廣場，但由於今一整天雨勢都不小，遊行民眾很多年長者及兒童，主辦單位為安全著想因此縮短路程，改從環保署走到台北車站、台大醫院，再到自由廣場。

遊行民眾下午2時出發，約下午3時30分陸續走到自由廣場。現場政治味濃厚，除了國民兩黨出發前已由該黨副總統候選人到場致意以外，時代力量、新黨、台灣維新黨也都派人全程走完遊行，並在自由廣場輪番演說。

時代力量立委不分區第一名陳椒華說，北部天空很好，無法體會中南部民眾的痛苦，中鋼停爐、林園設光化測站等訴求，都是政府可以做到的，不要因為遊行人數少就忽視。

主婦聯盟台中分會代表林政翰說，台中生煤自治條例是前任市長頒布，希望現任市長盧秀燕做更多，例如提出減煤期程。尤其台中用電為全台之冠，台中不應同時要求中火減少發電，卻不負擔節電的責任，否則只是把空汙轉嫁到其他縣市。