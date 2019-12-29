親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

電信業：5G標金必破千億 初期全民恐「用不起」

脫衣捲袖喊「恁北生氣了」 韓國瑜批民進黨忘記人民

台北反空汙遊行 數百人高喊「呼吸平權」

2019-12-29 21:03聯合報 記者吳姿賢／即時報導

台北反空汙遊行今天從環保署一路走到自由廣場。記者吳姿賢／攝影
台北反空汙遊行今天從環保署一路走到自由廣場。記者吳姿賢／攝影
分享
台北反空汙遊行今天號召數百人，在陰雨綿綿中一路從環保署走到自由廣場，高喊「呼吸平權」、「無煤家園」等口號，再度主張興達燃煤電廠2020年除役、中鋼停止煉焦、禁止移汙換固汙、林園設完整光化測站、加強流行病學調查等五訴求。

台灣健康空氣行動聯盟、南部反空汙大聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟等多個環保團體，合力舉辦今天的台北反空汙遊行。數百人今天中午先在環保署前集結，要健康婆婆媽媽高雄團團長洪秀菊呼籲，中鋼應盡速停止煉焦，因生煤煉焦都以外銷為主，「不要把髒東西留在台灣」。

彰化醫界聯盟錢建文醫師表示，台灣用電量大部分為工業用電，台電用骯髒的煤發電給台塑石化產業，形同「賣國契約」。台灣平均每年花1700多億在肺線癌，石化產業「做愈多賠愈多」，賺錢的只是少部分的人，國民兩黨都有義務處理。

政大傳院院長郭力昕也呼籲學界站出來，氣候議題需要每個人齊心關注，且是不分藍綠、不分政黨的共同問題，「不要在火力發電與核能發電間做選擇，反而忘記綠能才是解決的辦法」。

今天遊行原本預計從環保署繞經行政院、立法院、民進黨總部再到自由廣場，但由於今一整天雨勢都不小，遊行民眾很多年長者及兒童，主辦單位為安全著想因此縮短路程，改從環保署走到台北車站、台大醫院，再到自由廣場。

遊行民眾下午2時出發，約下午3時30分陸續走到自由廣場。現場政治味濃厚，除了國民兩黨出發前已由該黨副總統候選人到場致意以外，時代力量新黨、台灣維新黨也都派人全程走完遊行，並在自由廣場輪番演說。

時代力量立委不分區第一名陳椒華說，北部天空很好，無法體會中南部民眾的痛苦，中鋼停爐、林園設光化測站等訴求，都是政府可以做到的，不要因為遊行人數少就忽視。

主婦聯盟台中分會代表林政翰說，台中生煤自治條例是前任市長頒布，希望現任市長盧秀燕做更多，例如提出減煤期程。尤其台中用電為全台之冠，台中不應同時要求中火減少發電，卻不負擔節電的責任，否則只是把空汙轉嫁到其他縣市。

全教總理事長張旭政指出，學校有所謂的「呼吸戒嚴」，台中空品紫爆時，孩子就不能到操場運動，「這樣孩子能健康嗎？」希望全民共同關注空汙議題，檢視政治人物的減煤政策。

時代力量立委不分區第一名陳椒華。記者吳姿賢／攝影
時代力量立委不分區第一名陳椒華。記者吳姿賢／攝影
分享
台北反空汙遊行今天從環保署一路走到自由廣場。記者吳姿賢／攝影
台北反空汙遊行今天從環保署一路走到自由廣場。記者吳姿賢／攝影
分享
台北反空汙遊行今天從環保署出發。記者吳姿賢／攝影
台北反空汙遊行今天從環保署出發。記者吳姿賢／攝影
分享

環保署時代力量新黨

延伸閱讀

遊行不畏風雨 環團控訴空污風險

藍綠回應反空污訴求 遊行民眾不買單

回應反空污遊行 環保署：政策已陸續有成效

空汙大遊行 賴清德、張善政到場都被嗆聲

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

環團反空汙 環保署：台電燃煤機組近三年減排兩成

2019-12-29 21:27

遊行不畏風雨 環團控訴空污風險

2019-12-29 20:35

藍綠回應反空污訴求 遊行民眾不買單

2019-12-29 19:45

身障者退休遙無期 障權會籲勞部落實身障勞工提早退休

2019-12-29 16:17

怕牽連贈畫者 陳澄波家人深藏畫作

2019-12-29 13:32

陳澄波收藏展 看見台、日、中友誼

2019-12-29 13:32

影／要求好空氣 環團前總統府前抗議

2019-12-29 10:46

聯合報一周大事12/22~12/28

2019-12-29 03:58

願景／移工開小窗 能撐起農業保護傘？

2019-12-28 06:05

願景／勞團批派遣農工制沒長進 疾呼廢除仲介制

2019-12-28 06:04

願景／混用非法移工？ 專家：就怕合法的也跟著逃

2019-12-28 06:02

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

臺大管理碩士學分班 12/26(四)19：00課程說明會報名中

2019-12-24 15:16

相當台北到苗栗！台中市府完成150公里燙平

2019-12-24 10:00
看更多

熱門文章

遭韓國瑜諷改名「二立」 三立氣炸反擊了

2019-12-29 20:21

他是陸軍明日之星 卻因這筆小錢遭移送法辦並退伍

2019-12-29 11:41

319證據都在政府手中 侯友宜：我永遠講真的

2019-12-29 10:56

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

2019-12-29 08:00

韓國瑜公開嗆蘋果日報：知識份子良心被狗吃了

2019-12-29 15:08

卓榮泰提十正告 孫大千：民進黨還有十件事做了不敢說

2019-12-29 08:56

韓國瑜造勢場HIGH翻 許淑華：讓小英看到中部人實力

2019-12-29 19:05

陳水扁：我女兒孫子被霸凌時 藍綠有誰為他們說話？

2019-12-29 10:10

合體館長直播 宋批藍：到大陸騙吃騙喝、丟蔣經國的臉

2019-12-29 03:42

影／風雨生信心！ 韓國瑜台中造勢開場聚集7萬人

2019-12-29 18:25

【即時短評】韓、柯二刀流 圍剿新潮流 打蛇打七寸？

2019-12-28 23:07

韓國瑜評歷任總統：陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文空

2019-12-29 16:47

【即時短評】謝長廷爭議不斷 稱「助日」代表都嫌抬舉

2019-12-29 03:43

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 蔡陣營：請韓陣營說明

2019-12-29 17:46

學者：韓國瑜搶淺藍票 罵媒體可能失去中間選民

2019-12-29 19:36

喻蔡英文為漢獻帝 宋楚瑜評韓國瑜：不重要人物不必列

2019-12-29 17:34

總統大選辯論韓國瑜罵媒體 傳播學者：失禮且不智

2019-12-29 20:16

海軍潛艦救難計畫曝光 不能只靠美軍來援

2019-12-29 11:22

謝長廷批網軍案4劇本 韓國瑜嗆請自重

2019-12-29 00:37

韓國瑜嗆蘋果日報「沒水準」 學者兩極看法

2019-12-29 20:55

韓國瑜嗆中央社「可憐」 用意識形態把自己綁起來

2019-12-29 15:31

李來希「比2」挺韓 批宋楚瑜為選舉才支持軍公教

2019-12-29 11:51

顏清標拜求媽祖 韓國瑜造勢晚會7點開始雨真停了

2019-12-29 20:27

韓國瑜今晚台中造勢 藍營立委候選人白天好忙

2019-12-29 15:18

辯論開戰！蔡陣營預告將強力駁斥抹黑訊息

2019-12-29 11:52

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 葉慶元：沒協調過這件事

2019-12-29 19:18

蔡英文：要聽到韓國瑜具體政見 我已不抱希望

2019-12-29 14:55

空汙大遊行 賴清德、張善政到場都被嗆聲

2019-12-29 13:36

脫衣捲袖喊「恁北生氣了」 韓國瑜批民進黨忘記人民

2019-12-29 22:02

【即時短評】中國是反滲透法的「境外」或「境內」？

2019-12-28 22:52

韓國瑜造勢7萬張椅子全滿 林明溱：用力拉票拉下民進黨

2019-12-29 18:50

冷眼集／誰在編劇？ 謝長廷比候選人搶戲

2019-12-29 00:41

韓國瑜批沒水準 蘋果日報反嗆：為民主選舉作最壞示範

2019-12-29 19:42

國軍三項體能落伍了？立院也關切 陸軍試行美軍體適能

2019-12-29 11:22

評總統辯論會 橘營：宋楚瑜99分蔡英文85分韓國瑜59分

2019-12-29 20:44

韓國瑜開嗆蘋果三立 宋楚瑜：川普是壞例子不要學他

2019-12-29 15:19

台中空汙嚴重 韓國瑜呼籲今晚戴口罩參加晚會

2019-12-29 09:08

韓國瑜辯論會罵媒體「沒水準」 柯文哲苦笑：看完再評論

2019-12-29 16:35

陳水扁打破「四不」？ 蔡英文：若違反規定應執法

2019-12-29 15:18

韓國瑜批蔡英文：讀稿不如請工讀生 丹田有力聲音清脆表現更好

2019-12-29 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top