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遊行不畏風雨 環團控訴空污風險

2019-12-29 20:35台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

29日台北反空污抗暖化遊行，環團展現不畏風雨的熱情。(Photo by 林祐任/...
29日台北反空污抗暖化遊行，環團展現不畏風雨的熱情。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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「呼吸自由、氣候民主、健康平等！」29日台北反空污抗暖化遊行從環保署出發，最終抵達目的地中正紀念堂，在陰雨綿綿中雖然人潮不多，從其他縣市前來的環團卻展現出不畏風雨的熱情。有環團提出，政府應該課徵躺了13年的能源稅。還有醫師呼籲，家中長輩要及早做肺腺癌篩檢。

南部人吸毒氣

「北部人吹冷氣，南部人吸毒氣！」住在六輕附近居民代表高呼，他們在六輕附近常常吸到很臭的空氣，一個國家不能有兩個制度跟兩個空氣的品質，呼籲北部的政府官員善待中南部的人。一位患有過敏性鼻炎的小朋友童言童語：「希望能把六輕的煙囪堵住。」

台西鄉六輕污染傷害聯合求償自救會長黃源河表示，她和許多鄉親都罹患癌症，自己被檢驗為肺腺癌的候選人，先生得到口腔癌、肝癌，她的孫女必須戴「氧氣面罩」才可以生活，孫子因空污睡眠品質不好。

肺腺癌及早篩檢

病理科醫師陳重勳指出，許多研究證實空汙會造成癌症。他表示，之前待過台北，不懂為何在雲林癌症案例特別多，但當他從麥寮電廠看到那可怕的煙囪與煙霧，在不上班的日子味道特別刺鼻、煙特別多，終於知道為何看到這麼多案例。

陳重勳呼籲，家中長輩要做肺腺癌篩檢，因肺腺癌早期無症狀，有症狀時已到了後期。

能源稅還在睡

主婦聯盟台中分會代表林政翰則呼籲，台中市長盧秀燕不只要懲罰中火，也要訂出生煤減量的期程，並提出更積極的節能政策。中龍鋼鐵也是一大空氣污染源，對此，環保署應帶頭加嚴鋼鐵業的標準。「能源稅躺了13年還在睡！」林政翰也希望財政部能課徵能源稅。

時代力量不分區立委參選人陳椒華、台灣維新黨、民眾黨、左翼聯盟也都到場支持。

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肺腺癌六輕癌症

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