藍綠回應反空污訴求 遊行民眾不買單

現場民眾對於賴清德大多不買單，紛紛嗆賴清德講「空話」，至於張善政在發言時，也有不少民眾質疑「核電是要怎麼養綠？」(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 「我們要無煤總統！我們要氣候總統！」台北反空污抗暖化遊行29日在陰雨綿綿的天氣下登場，呼籲政府制訂具體時程，在2035年前達成「無煤台灣」。藍綠副總統候選人都到場回應環團訴求，賴清德表示，很難單獨討論空污議題，社會必須要有共識；張善政則強調以核養綠、逐步減煤。對此，在場民眾都不買單。

綠空話藍以核養綠

「能源的轉型是牽一髮動全身。」賴清德坦言，因此空污的議題很難單獨討論，且社會必須要有共識。賴表示，政府將在4大原則下解決氣候變遷問題，第一，行政院國家永續發展委員會與企業、民間團體更密切的合作；第二，推動低碳產業，提出台灣碳中和的期程；第三，強化減災的能力；第四，把減災的概念融入國土規劃中。

「不支持躁進的綠能！」張善政指出，國民黨的能源政策有兩大方向，第一，燃煤發電的比例必須逐年降低；第二，落實以核養綠，應尊重去年公投的結果，循序漸進推動綠能。張善政說，目標為2035年將化石燃料跟天然氣降到50%，並比照日本，2075年達到零碳社會，將環保署升格為環境生態部，設有氣候變遷司，專門處理溫室氣體的問題。

錯誤產業政策

現場民眾對於賴清德和張善政的回應大多不買單，紛紛嗆賴清德講「空話」，至於張善政在發言時，也有不少民眾表達對非核家園的支持，質疑「核電是要怎麼養綠？」、「核廢料要怎麼處理？」而親民黨副總統候選人余湘則未到場。

「產業有五缺，政府是缺良心！」彰化醫界聯盟錢建文醫師批評，國民黨過去發展錯誤的產業政策，而民進黨則是蕭規曹隨，產業消耗大量電力同時也製造許多污染，受惠的只極少部分的人，然而台灣平均每年花1700多億治療肺線癌，受害的卻是多數人。

南部反空污大聯盟總召洪秀菊直言，賴清德說的是空話，不過她肯定張善政至少有提出具體減碳時程，但對於以核養綠也抱持懷疑態度，特別是核廢料如何處理。政大傳播學院院長郭力昕教授認為，能源不是在核能跟燃煤的二選一，綠能才是解決的辦法。

環保署：已訂目標

環保署稍晚回應，已於2018年核定國家整體的「溫室氣體減量推動方案」，並由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等6大部門共同承擔減碳責任，今年9月更完成 22個直轄市及縣政府提交因地制宜的「溫室氣體管制執行方案」。

以台北市為例，中程目標是2030年溫室氣體排放量較2005年減少25%，長期目標2050年溫室氣體排放量較2005年減少50%。

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