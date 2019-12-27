1/11選舉投票日若上班 勞動部：老闆要給加班費

離總統大選、立委選舉只剩兩周多，勞動部今表示，為保障具投票權的勞工得以行使參政權，勞動部已指定選舉投票日為「勞基法」所定放假日，2020年1月11日（周六）總統、副總統及立委選舉投票日，具投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1天，工資照給，如果當天本來就是勞工的休息日或例假，則不另外給假。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，雇主如果徵得勞工同意在投票日當天出勤，應不妨礙勞工投票，並加給當天出勤工資，計算方式則有兩種類型，第一種類型，若當天本來就是勞工上班日，就加倍發給出勤時段工資，勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工中途外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

第二種類型，謝倩蒨說明，如果投票日當天本來是勞工的休息日，雇主就須視工作時數，依據勞基法第24條第2項訂立的計算方式，給予休息日出勤的加班費，前2小時給1又1/3，後4小時給1又2/3工資。

她舉例，假設勞工月薪3萬6千元，換算下來時薪150元，投票日當天若是他原本的工作日，中間外出投票2小時，返回工作6小時，雇主需發給工資150元乘以6小時，共900元的加班費；若當天是他原本的休息日，他工作6小時的加班費計算，則是150元乘以1又1/3，再乘以2，150乘以1又2/3再乘以4，總共1400元的加班費。

謝倩蒨提醒，投票日當天放假「1天」，指的是1月11日零時至24時，連續24小時。由於投票權僅得於投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調。