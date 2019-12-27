雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

針對昨晚在雲林縣東勢鄉發生的民進黨立委候選人蘇治芬妹妹在宣傳車疑遭暴力事件，國民黨立委候選人張嘉郡今天用被指施暴村民的錄影說詞，說明事發經過，張嘉郡強調蘇治芬奧步盡出。蘇治芬除要施暴的人道歉，並按鈴控告張嘉郡宣傳車散播不實言論，涉違反選罷法。

張嘉郡今天在競總播放昨晚被指控包圍蘇陣營宣傳車的東勢鄉李姓村民的談話錄影，影片中這名村民強調，昨晚和朋友在家小敘，被屋外蘇治芬的宣傳車定點廣播好幾分鐘，吵得不安寧，連孫子也被吵醒嚇哭，實在受不了，大家才出去制止，要宣傳車離開，並無施暴。

「蘇治芬的奧步又來了」張嘉郡以影片村民的說法，抨擊蘇治芬奧步盡出，老是以抹黑、汙名化手段的攻擊別人，事情一發生，還找那麼多人，把一個單純的村民被吵事件，擴大事端，顛倒是非，在網路用謊言帶風向，說得像暴力充斥整個雲林。

張嘉郡坦承錄影帶中的人是她的支持者，也有的是後援會成員，但她說，事實並沒有數十人包圍宣傳車，蘇治芬的司機與其妹也沒有被拖下車受暴，但卻被用假消息誤導說有黑衣人包圍宣傳車，為了選舉把雲林人抹黑成暴民，這是反民主行為，應予唾棄。

蘇治芬今天也到雲林地檢署按鈴控告張嘉郡違反選罷法，蘇治芬指出，張的宣傳車惡意散播不實謠言，指她和農委會主委陳吉仲協助農民收購花生，竟被指是危害農民，還說她是六輕「蘇百億」，全是子虛烏有，已明顯違反選罷法。

蘇治芬說，農委會20億元是用來護盤的穩定市場準備金，用來補助農會、社場收購花生相關費用，包括運搬費、利息支出等，非用來收購土豆，用意在保護農民不受剝削、市價不被操縱，只有不懂事的張嘉郡，還在説「農民跟盤商，誰人拿到農委會的20億」。

至於被影射「蘇百億」，蘇治芬說，對不起！她能力不足，沒能為地方向台塑六輕爭取「百億」，她只向六輕爭取42.95億元進入縣庫，包括用來作農業安定基供全縣農民申請農機、溫網室、養殖戶等，共計二萬多戶農民受惠；百分之百用在縣民身上，有據可查，她沒能力爭取到百億，呼籲張麗善縣長接下這未竟之業，向六輕爭取更多。

至於昨晚其妹在宣傳車遭受暴力包圖，蘇治芬強調，政府有讓人民有免於恐懼責任，其妹被人包圍拍車窗恐嚇是事實，對於那些阻礙宣傳車的人，已涉及強制罪和妨害自由，如對方道歉可不予追究，但若再硬拗將追究到底。