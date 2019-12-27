僑委會海青班中南區畢典 吳新興勉光耀海青

吳新興勉勵海青畢業生，未來發揮所長，光耀海青。圖片提供／僑委會 分享 facebook

僑務委員會「第37期海外青年技術訓練班中南區聯合畢業典禮暨成果展」12月25日在靜宜大學舉行，中南區8所大學475位畢業生及家長近1500人與會，僑委會委員長吳新興勉勵畢業生「以海青之名 光耀海青」，回到僑居國勇敢踏實逐夢，累積職場競爭力，開創美好未來。

吳新興首先感謝靜宜大學承辦畢業典禮的用心、各海青班承辦學校優良師資與完善設備，才有今天豐碩成果；配合政府新南向政策，海青班自第36期起擴大增加各校招生班人數，讓臺灣成為僑生實踐理想的第二故鄉。

吳新興表示，臺灣技職型教育在國際上可以媲美日本及德國，海青班畢業學生學成返回僑居國一展所長的成功案例不勝枚舉，日前就有就讀屏東科技大學「水產養殖」海青班畢業學生，返回僑居國後開設熱帶魚養殖場，事業有成，寫信感謝臺灣丶感謝僑委會。他勉勵畢業生，未來都能發揮所長，光耀海青。

靜宜大學校長唐傳義代表8所大學師長恭喜海青畢業生，他表示海青班同學在校2年學習的不只是技藝，更是深厚的臺灣文化中華文化，希望畢業生牢記臺灣師長教導，成為優秀青年。

來自馬來西亞靜宜大學海青班畢業生張耀翔及陳玉玲代表，以「今日我以海青為榮，明日海青將以我為榮」說出畢業生對自己的期許，並感謝臺灣的栽培和僑委會的資助。

第37期海外青年技術訓練班中南區聯合畢業典禮共有逢甲大學、弘光大學、南開大學、建國大學、大葉大、環球科技大學、屏東科技大學等8所16學科475位畢業生參加，吳新興與靜宜校長唐傳義等8所學校校長及師長並共同頒授畢業獎項及證書。

吳新興頒發僑委會學行優良學生獎學金。圖片提供／僑委會 分享 facebook