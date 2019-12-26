【重磅快評】蘇揆設10個工程會也不會提升公共工程品質

行政院長蘇貞昌日前在工程金質獎頒獎時，特別期許工程會能做好工程品質把關，其實這話嫌多了！現有的管考體制若認真執行，工程品質不是問題；若是任意逾矩、視而不見，多幾個工程會也沒用。

其實台灣現有的法令建置雖然不能說是最好，但有一定的嚴謹水準。從國發會及內政部主管的國土計畫、都市計畫，若是認真落實，給每塊國土明確且精準定位，後續的建設規畫不至於為政治作芻狗，隨意操弄。

眼前的例子是超過千億的桃園鐵路地下化工程，環評審查竟然50分鐘就過關，據說未做實質審查，只有形式、文字審查。國人應有印象，前不久橫柴入灶的中油觀塘天然氣第三接收站不過是三十多億規模，前後花了多少時間環評才過關？何況還廢掉深澳燃煤火電計畫。

都市計畫給予明確規範後，接下來是每項建設嚴謹的可行性評估，務必求全，之後再是都市審議、環評程序；一切都反覆檢視、審思沒問題後，才進入施工階段。前面每個環節嚴格把關，工程應是八九不離十，能有一定水準演出。蘇貞昌對公共工程品質的信心，來自於嚴謹的把關，如果前置的把關機制全部鬆脫，還能寄望工程會做些什麼？

不客氣地說，大選在即，無厘頭的工程支票拚命開，尤其交通部不斷開出建設支票，高鐵南延屏東、東延宜蘭，蘇花安接蘇花改，很多支票擺明了不做可行性評估，不客氣地說，那個國家重大建設可以不做可行性評估？

蘇貞昌寄望工程會做好工程品質把關，但以工程會的編制、預算規模，哪裡有能力監督超級大部交通部兌現選舉支票的漫天撒幣？何況國土計畫、都市計畫、環評等工具沒有一項在工程會手上。

就算是發生災變例如鐵路普悠瑪事件、南方澳跨港大橋斷裂，政府好不容易通過「國家運輸安全委員會」的獨立機關設置，所有運輸事故責任都交運安會判定，確定事故原因、責任歸屬後，才有後續的究責與改善，但交通部尊重運安會權責嗎？普悠瑪繼續採購，南方澳跨港大橋逕自決定怎麼重建。如此紊亂的體制，設10個工程會也沒用。