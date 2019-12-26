親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
縣市長就職周年
陳師孟惹怒法界
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

怪怪的！柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全部缺席

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

【重磅快評】蘇揆設10個工程會也不會提升公共工程品質

2019-12-26 09:50聯合報 主筆室

行政院長蘇貞昌日前在工程金質獎頒獎時，特別期許工程會能做好工程品質把關，其實這話嫌多了！現有的管考體制若認真執行，工程品質不是問題；若是任意逾矩、視而不見，多幾個工程會也沒用。

其實台灣現有的法令建置雖然不能說是最好，但有一定的嚴謹水準。從國發會及內政部主管的國土計畫、都市計畫，若是認真落實，給每塊國土明確且精準定位，後續的建設規畫不至於為政治作芻狗，隨意操弄。

眼前的例子是超過千億的桃園鐵路地下化工程，環評審查竟然50分鐘就過關，據說未做實質審查，只有形式、文字審查。國人應有印象，前不久橫柴入灶的中油觀塘天然氣第三接收站不過是三十多億規模，前後花了多少時間環評才過關？何況還廢掉深澳燃煤火電計畫。

都市計畫給予明確規範後，接下來是每項建設嚴謹的可行性評估，務必求全，之後再是都市審議、環評程序；一切都反覆檢視、審思沒問題後，才進入施工階段。前面每個環節嚴格把關，工程應是八九不離十，能有一定水準演出。蘇貞昌對公共工程品質的信心，來自於嚴謹的把關，如果前置的把關機制全部鬆脫，還能寄望工程會做些什麼？

不客氣地說，大選在即，無厘頭的工程支票拚命開，尤其交通部不斷開出建設支票，高鐵南延屏東、東延宜蘭，蘇花安接蘇花改，很多支票擺明了不做可行性評估，不客氣地說，那個國家重大建設可以不做可行性評估？

蘇貞昌寄望工程會做好工程品質把關，但以工程會的編制、預算規模，哪裡有能力監督超級大部交通部兌現選舉支票的漫天撒幣？何況國土計畫、都市計畫、環評等工具沒有一項在工程會手上。

就算是發生災變例如鐵路普悠瑪事件、南方澳跨港大橋斷裂，政府好不容易通過「國家運輸安全委員會」的獨立機關設置，所有運輸事故責任都交運安會判定，確定事故原因、責任歸屬後，才有後續的究責與改善，但交通部尊重運安會權責嗎？普悠瑪繼續採購，南方澳跨港大橋逕自決定怎麼重建。如此紊亂的體制，設10個工程會也沒用。

既有的政府建置、責任分工環環相扣，認真遵循即可。蘇貞昌期待工程會不是壞事，但問題不在哪兒。

預算暴增的桃園鐵路地下化計畫，只經過50分鐘討論，就通過環保署環評大會，遭質疑是...
預算暴增的桃園鐵路地下化計畫，只經過50分鐘討論，就通過環保署環評大會，遭質疑是在選前釋放政策利多。本報資料照片
分享

蘇貞昌環評都市計畫

延伸閱讀

破壞分權、立法亂象、敗選高升...憲政異化下...

政見發表會／韓國瑜：台灣危機就是蔡英文總統 ...

不能批小英？貼張照片警察就上門 綠營學者也怒...

【即時短評】嗆在野黨高分貝 遇陳師孟卻噤聲？

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

前審委張勝雄：政府對鐵路地下化太樂觀 無力回天

2019-12-26 00:14

桃園鐵路地下化 市府拚明年初政院核定、工期7年

2019-12-26 00:10

桃園耗資千億鐵路地下化 環評50分鐘通過

2019-12-26 00:06

首位鄒語薪傳級認證 溫英傑任原民語發基金會董事長

2019-12-25 22:28

促轉會調查陳文成案：警總約談錄音帶已經消失

2019-12-25 20:28

桃鐵地下化通過環評 環保署：環評重點是從環境出發

2019-12-25 18:11

五楊高延伸頭份案已報行政院 分流改善新竹苗栗塞車

2019-12-25 16:40

桃園鐵路地下化環評過關 市府拚明年初政院核定綜規

2019-12-25 16:39

要價1056億元桃園鐵路地下化 環評50分鐘火速通過

2019-12-25 15:24

台東火箭試射提前曝光 晉陞：邀大家來看看

2019-12-25 14:19

影／環保團體1229上街為健康發聲 反空汙大遊行

2019-12-25 13:01

火箭提前曝光 晉陞太空科技公司為明天說明會準備

2019-12-25 10:57

臺大管理碩士學分班 12/26(四)19：00課程說明會報名中

2019-12-24 15:16

相當台北到苗栗！台中市府完成150公里燙平

2019-12-24 10:00

臺大管理碩士學分班 12/26(四)19：00課程說明會報名中

2019-12-20 19:20
看更多

熱門文章

上任5周年滿意度六都墊底 柯文哲：比韓國瑜差不簡單

2019-12-25 11:23

蔣經國嫡長孫諷 當今政治人物下鄉就一頭鑽進宮廟

2019-12-25 17:37

有雞排吃了！立委陳玉珍出示畢業證書 強調學歷都是真的

2019-12-25 19:28

比蔡英文更好？ 館長：侯友宜參選就大力支持

2019-12-25 11:52

為何跟博恩PK做瑜珈膝蓋走路？韓國瑜：他老是修理我

2019-12-25 21:14

郭台銘：從未反對反滲透法 最希望抓共諜的就是我

2019-12-25 17:22

【即時短評】蔡英文韓國瑜政見會激辯 臨場反應大勝讀稿機

2019-12-25 16:51

要價1056億元桃園鐵路地下化 環評50分鐘火速通過

2019-12-25 15:24

五楊高延伸頭份案已報行政院 分流改善新竹苗栗塞車

2019-12-25 16:40

【即時短評】蔡政府亮麗數字下的台灣「薪情」

2019-12-25 15:40

學者看政見發表會 韓國瑜痛打蔡英文「三大虛」卻無法一刀斃命

2019-12-25 19:47

民調領先 侯友宜：希望今天比昨天好，明天比今天好

2019-12-25 11:18

柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全缺席

2019-12-26 10:18

收服韓黑！韓國瑜上脫口秀 2百萬點閱奇蹟怎做到的？

2019-12-26 08:00

學者觀察／韓打到蔡痛點 卻無法一刀斃命

2019-12-26 00:50

【即時短評】蔡英文秀政績 韓國瑜不帶髒字點出領導人問題

2019-12-25 22:15

批蔡英文施政違法違憲 馬英九：「據她說」有國際學位

2019-12-25 14:41

蔡英文稱反滲透法可坐下來談 民進黨團：31日通過不變

2019-12-25 18:15

雲林縣長就職周年 宣布明年起貫徹禮義廉恥

2019-12-25 14:00

韓國瑜批蔡政府貪污 蔡英文：說了半天一個實例都沒有

2019-12-25 15:37

韓國瑜：陳菊體系主導罷韓 派系黑幫已在分贓推新市長

2019-12-25 22:01

罷韓今正式啟動 公民團體連夜載連署書北上中選會

2019-12-26 07:42

建火葬場不擔心抗爭？ 彰市長林世賢：市民不反對就推動

2019-12-25 16:17

李四川談韓國瑜選情 3點觀察「沒想像的悲觀」

2019-12-25 11:37

陳菊砲轟「聲量低就被當肉砧」 柯文哲：請不要問A答B

2019-12-25 11:44

綠黨民調／蔡韓差距至33.6百分點 怕韓國瑜當選微幅增

2019-12-25 12:21

孫大千反問陳師孟：司法不是正義最後防線 難道你才是？

2019-12-26 08:45

桃園耗資千億鐵路地下化 環評50分鐘通過

2019-12-26 00:06

彰化縣長王惠美就職周年 自嘲：施政滿意度贏過韓國瑜、柯文哲

2019-12-25 13:41

影／開戰意味濃？郭台銘昨悄悄到桃園夜訪趙正宇

2019-12-25 15:55

火箭提前曝光 晉陞太空科技公司為明天說明會準備

2019-12-25 10:57

哪個國家最危害台灣？韓國瑜說無模糊空間 但不說國名

2019-12-25 16:05

影／王金平：民進黨國會若過半 將是國家的災難

2019-12-25 12:12

施政滿意度 柯文哲六都墊底 侯友宜奪冠

2019-12-25 23:26

韓國瑜六都滿意度僅贏柯文哲 高市府：不具公信力

2019-12-25 14:50

韓國瑜：ECFA一定要簽起來 龔明鑫：2010年就簽了

2019-12-25 20:54

政見發表會／韓國瑜二度追問蔡英文：要不要恢復特偵組？

2019-12-25 15:06

「重複錯誤訊息！」龔明鑫看政見會列7大點批韓國瑜

2019-12-25 18:09

韓國瑜稱重感情：柯文哲對我酸言酸語 我都沒有酸回去

2019-12-25 22:01

韓營列拉高平均薪資的民進黨「青年楷模」口譯哥上榜

2019-12-25 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top