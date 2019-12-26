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前審委張勝雄：政府對鐵路地下化太樂觀 無力回天

2019-12-26 00:14聯合報 記者吳姿賢／台北報導

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，政府太過樂觀看待地下化可能帶來的好處。 圖／...
淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，政府太過樂觀看待地下化可能帶來的好處。 圖／聯合報系資料照片
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桃園鐵路地下化昨火速通過環評，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄十一月因此案引爆程序爭議，請辭交通部審查委員。他昨天表示，環評只是其中一部分程序，最後還是要行政院核定，但大概會一直走下去，「我也無力回天了」。

張勝雄表示，桃園鐵路高架化改地下化除了經費大為膨脹以外，工程也因此延誤三年。政府太過樂觀看待地下化可能帶來的好處，還要面對土方處理等問題，其實高架化若處理得宜，工程容易很多，經費也較低，應該要更審慎比較。

張勝雄說，環評只是此案其中一部分程序，最後必須要行政院核定，但大概會「一直走下去」，沒人敢做其他決定，「我也無力回天」。

環評委員游勝傑上次參加環保署專案小組時要求，此案要做好土方運送計畫，否則周邊交通堵塞會非常嚴重，更有噪音及空汙問題。游勝傑昨說，已看過鐵道局改善計畫，包括分階段施工維持一定車道通行、避免尖峰時段運送土方等，「看起來只能這樣」。

但游勝傑坦言，屆時施工一定會有不小影響，這是每個建設都會碰到的問題，「除非不蓋」，可是當地平交道停等時間也帶來很多不便，因此必須有所選擇。

桃園在地聯盟理事陳志銘批評，鐵路地下化相較高架化更加勞民傷財，未來恐帶來交通黑暗期，除了限縮未來鐵路運輸拓展性，還有跟捷運綠線的共構問題，影響這麼多人的案子，實在不該如此輕易通過。

環評鐵路地下化鐵路高架化鐵道噪音

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