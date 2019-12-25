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要價1056億元桃園鐵路地下化 環評50分鐘火速通過

2019-12-25 15:24聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環評大會今天審查桃園鐵路地下化建設計畫。記者吳姿賢／攝影
環評大會今天審查桃園鐵路地下化建設計畫。記者吳姿賢／攝影
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環評大會今天「火速」通過預算1056億元的桃園鐵路地下化工程計畫。開發單位在會上報告10分鐘，環評委員也僅討論20分鐘就進入閉門會議，但閉門會議也僅討論20分鐘，且多在討論程序跟結論用字，並未觸及實質問題。耗資破千億且爭議不斷的桃園鐵路地下化工程，僅用50分鐘就闖過環評大會。

桃園鐵路高架化改為地下化，預算從308億元暴增到1056億元。交通部今年5月30日送案到環保署，7月22日環保署專案小組初審要求「補正再審」。

適逢環評委員今年8月1日換屆，鐵道局今年10月4日再補送資料，10月31日召開第二次專案小組初審會議，雖然當天會上許多環評委員都擔心會有「交通死亡期」，也認為開發單位計畫不夠完善，連車站出入口位置都不確定，但仍決議通過初審，當初已引起質疑。

今天環評大會審查此案，鐵道局已提出未來車站出入口初步規畫位置，以及工程期間避免交通打結的分析跟改善策略。未料今天環評委員出席超過10人，有發言的只有4人，但完全未觸及交通問題，主要聚焦討論未來景觀綠化植栽的具體做法。

還有委員說，鐵路地下化對都市發展有很大幫忙，「很支持」。交通部代表也說，鐵路地下化可消除平交道、高架化景觀及噪音影響，更可消除平交道，原則尊重。

環評委員張學文指出，鐵路地下化有助都市縫合，不過原本的鐵軌或基地「何去何從」？

而根據鐵道局提出的報告規畫，地下化後上方騰空路廊會設置綠帶、自行車道，種植各種特色植栽，還設計「示意圖」，但強調「要由桃園市府辦理，不是本計畫工程內容」。

但張學文仍擔憂，「如果桃園市府不認帳怎麼辦？如果到時候開發成柏油路、水泥路怎麼辦？」

進入閉門會議後，除了桃園市府代表希望結論要求鐵道局承諾做好地下道排水系統以免淹水，其餘都在討論未來騰空路廊的植栽、綠化由誰執行？由於環評大會無法約束桃園市府，此計畫又不在鐵路地下化工程內容，最後僅能「附帶建議」，僅提供桃園市府參考。

而開發單位也坦言，路廊願景桃園市府會做規畫，但「不曉得有無定案」，現在只是先提出願景，「是不是這樣子不知道」。

環評鐵路地下化鐵道

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