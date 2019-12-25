影/環保團體1229上街為健康發聲 反空汙大遊行

2020選戰倒數，北中南20多個環保團體周日將舉行「1229氣候／反空汙大遊行」，要在選前黃金雙週日，為台灣、為地球、為健康而走齊發聲。

台健空盟、搶救大潭藻礁行動聯盟、台灣樹人會、農村陣線等環保團體今天舉行記者會，台健空盟理事長葉光芃表示，1229的遊行主題為「自由呼吸、呼吸自由，民主能源、氣候民主，平等呼吸、健康平等，無煤台灣、永續健康。」

葉表示，台灣能源目前還是極權狀態，對人民的健康予取予求毫無抗爭的能力，請問人民能忍受在台北買的水跟南部買的水有品質上的差異嗎?更何況南北空氣空品差異，南部的空氣就是比北部差，並指燃煤是萬毒之首。

農村陣線理事長洪箱也表示，台灣執政者除了選舉，有為台灣人民做些什麼嗎?台灣人民除了關心埋頭選舉的政治人物，卻忽略了台灣的空氣、及台灣下一代的健康；但每四年大選，藍綠始終忽視、擺爛，呼籲全台灣人民在1229反空汙遊行站出來。

搶救大潭藻礁行動聯盟理事長潘忠政也提到，政府推動過渡期的天然氣發電，卻因過渡期要蓋接收站，就要破壞藻礁，呼籲全台灣人民應該再1229反空汙遊行站出來。

台灣樹人會常務理事潘翰聲也提到，廢煤與廢核電其實是可以並存，以德國經驗為例，德國做到了，台灣能不能做到，重要的就是大家的共識；請政府不要為了廢煤而重啟核電。