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台電：中市府違法廢照 不排除提出損害賠償訴訟還公道

2019-12-25 10:25聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市長盧秀燕今天宣布，台中火力發電廠今年生煤使用量使用量超過市府核定的標準，超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例，市府依法第三度開罰，以三度違規 ，情節重大為由，廢止中火2、3號機組的操作許可證，並開罰900萬元。

對此，台電表示，中市府廢止二部機組的許可證，即便處分違法，但台電是守法的國營事業，一定會遵照規定，收到處分書後會立刻降載停止運轉，雖不致造成缺電危機，卻會對台電機組調度產生影響。台電強調，有信心在採取各種行政救濟程序後能夠得到公道，也不排除在未來訴訟勝訴後，向中市府提出違法撤照期間的損害賠償。

台中市政府以台中火力發電廠今年生煤使用量超過市府核定的標準，超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例，經12月3日、12月14日兩次要求限期改善，並於11月27日、12月23日複查，發現中火第2、3號機組仍持續使用生煤發電，將撤銷這兩部機組的許可證。根據台中市生煤管制條例規定「不再核發新的許可證」，2、3號機組將無法再使用。

至於撤照對於國內供電的影響？台電表示，目前台電對中火機組的調度是「春夏停一部機、秋冬停兩部機」，中市府廢止中火兩部機組許可證，在用電高峰期的夏季，將造成少一部機組運轉，一部機組影響的備轉容量率約在1.5%~1.8%，因此極有可能造成夏季某個期間的備轉容量率從目前10%以上的綠燈（供電充裕），降至10%以下的黃燈（供電吃緊）；而在空汙較嚴重的秋冬季，因與目前台電現行對中火停機規畫的數量相同，不致對於秋冬的供電情勢產生大的影響，但整體調度的彈性與緊急應變的能力會因而限縮。

台電表示，台中市政府以違反自治條例減煤四成為由來罰中火，先不論自治條例本身並無罰則，即便以許可證記載的規定事項，想要連結空汙法來罰中火，但是106年核發的許可證清楚載明生煤使用量是1600萬噸，台中市環保局在今(108)年11月底卻以「誤繕」為由，擅自更改「109年起減煤四成」，顯然是為了後續開罰之便。

台電指出，中市府不僅違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，必須是顯然錯誤且不能影響實質內容的規定，明顯存有適法性的重大爭議。況且，許可證原已清楚載明10%之容許差值，此為「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」中所明訂。綜上所述，台電對於未來行政救濟結果深具信心，主要是基於台中市政府三次對中火開罰及撤照，已重大違反「行政程序法」、「空汙法」、「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」三項法令。

台電表示，中火今年生煤使用量可望低於1300萬噸，不但是歷年來最少，也比台中市政府核發許可1600萬噸用煤量，大減超過300萬噸，相較於101年，中火排放量更是減少了近一半，中火對於減煤、減排的努力，有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，如此努力作為，換來的卻是一再地違法開罰，台電深表遺憾。

台中火力發電廠。圖／本報資料照
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台中火力發電廠。圖／本報資料照
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中火台電台中市

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