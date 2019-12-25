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台灣鯛價略跌、未到賠本 學者：收購可做可不做

2019-12-25 00:36聯合報 記者彭宣雅吳姿賢／台北報導

農委會已啟動台灣鯛收購調節措施。 圖／聯合報系資料照片
農委會已啟動台灣鯛收購調節措施。 圖／聯合報系資料照片
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農委會收購台灣鯛又惹議。嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢說，今年台灣鯛產量和去年差不多，但因去年烏魚量相對少，今年大出，漁產有替代作用，烏魚多了，台灣鯛需求就少了，但台灣鯛價格今年只比去年同期差一點，還不至於賠錢。

郭建賢還說，台灣鯛有外銷、內銷，但外銷現階段因國外在過耶誕節，廠商沒需求也不缺魚，冷凍廠也沒意願出來收，因為不需要，興趣缺缺。

近年專研吳郭魚產銷問題的台灣海洋大學應用經濟研究所副教授詹滿色則說，吳郭魚一直有「三年一大跌」的趨勢，今天剛好是第三年，加上中美貿易戰，情況特殊，部分業界因而擔心跌價。這次收購可說是在「可做可不做」的邊緣，今年產量其實沒明顯增加，價格也不至於太低；可能因情況跟往年不同，收購可視為預防跌價的措施。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳弘碩說，近兩個月台灣鯛外銷受阻，主要是國際價格也不好；現在烏魚多又便宜，其他魚種的價格也會疲軟，政府補助對產業整體發產並非好事。產業要長遠發展，政府應提升台灣鯛品質，出口流程更簡化。與其補助，不如媒合加工廠與養殖戶契作，生產訂單所需的規格魚。

中華民國漁會總幹事林啟滄說，就跟收購花生一樣，並非每個農漁會、產業團體有能力收購，有條件、有倉儲、有通路才能收，政府要求產業團體、農會、漁會自己拿錢出來收購，產業團體必須貸款、自負盈虧，壓力很大；最後如果沒通路，「該賣給誰？」

嘉義吳郭魚農委會

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