整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

元旦重要新制。圖／聯合報系 分享 facebook

一轉眼又到了年底，明(109)年元旦將有不少變革影響生活大小事。

除了基本工資上調，社工及照服員的薪資也將有所調整。各類補助如準公共保母或托嬰中心、電動機車、行車視野輔助系統、原住民長者假牙等，讓您一次看懂。用路人也得留心區間測速及科技執法路段，萬一不幸「顧路」，事先了解拖救基本費用才能避免當冤大頭。

以下為您整理明年元旦過後相關新制：





基本工資上調

明年元旦起調漲基本工資，月薪從2萬3100元調升至2萬3800元，漲700元，調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，調幅5.33%。

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明年元旦起基本工資從2萬3100元調至2萬3800元。 聯合報系資料照片 分享 facebook

消除照服員薪資落差

原民地區照服員原本實領2萬7749元，低於平地照服員的3萬3000元。衛福部表示，明年起原民地區照服員及平地照服員，一律調整為實領3萬3000元。

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社工明年起加薪

行政院會拍板「建立社工專業人員薪資制度專案」報告，將全面調高社工薪資，明年起，公部門的社工將依工作性質1500多元到3000元不等的薪資，民間部門則是建立專業服務費補助制度，讓社工依年資提升薪資。

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勞動事件法上路

被喻為「勞動司法人權最大指標性突破」，突破過去勞資爭議案件對勞工的訴訟地位，減輕勞工在法院遭遇的時間及金錢障礙。幫助勞工和資方地位趨於對等，甚至擁有高於資方的抗爭資源。

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圖／聯合晚報提供 分享 facebook

百人企業聘僱或特約醫護

職業安全衛生法規定，200人以上企業必須聘僱或特約醫護人員提供臨場服務，明年元旦起，將改為員工規模100人以上，預估有4000多家事業單位適用。

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準公共保母或托嬰中心補助 延長至3歲

明年1月起，接受準公共保母或托嬰中心服務的每月6000元托育補助，從現行0－2歲延長至3歲，預估約1萬6000名兒童受惠。

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圖／高雄市社會局提供 分享 facebook

老農津貼上調

民國109年1月起，農民健康保險滿15年者，老農津貼可由現在新台幣7256元調升到7550元，約58萬6000人受惠。

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原住民長者假牙補助

明年起，原住民五十五歲以上長者裝置假牙「不排富」。原民會宣布爭取到公益彩券回饋金六千萬元，經醫師評估需裝置假牙者，即可獲得最高三萬元補助。

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機車駕訓補助加碼

交通部在今(108)年4月推動機車駕訓補助，考照前先上3天駕訓班，數據顯示有效減少違規的發生率。明年元旦起將加碼補助，從原本的1千元，提高為補助1300元，而補助名額也從8千人增至一萬人。

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機車考照前駕訓3天，交部補助明年元旦起增為1300元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

電動機車補助減少

明年電動機車購車補助減為7,000元，國產電池芯則加碼由2,000元升為3,000元，二者合計最高補助降為1萬元。而110年及111年的電動機車補助預估將逐年階梯式調降。

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電動機車補助方案調整，明年購車補助減為7,000元，國產電池芯則加碼由2,000元升為3,000元，二者合計最高補助降為1萬元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

老舊機車汰舊換新補助

二行程機車及民國96年6月30日前出廠的燃油機車，若於明年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助5000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助3000元。

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辛亥隧道區間測速 市民高架抓路肩車

台北市的辛亥隧道，明年元旦起將啟用區間測速執法系統。若是平均時速超過60公里(即61公里以上)，就會由系統開罰，罰鍰從新台幣1200元到最高2400元。若是嚴重超速，即超過規定時速60公里以上者，可以處新台幣6000元以上、24000元以下罰鍰，再吊扣汽車牌照3個月。

市民高架明年元旦起啟用科技執法，全日禁行6.5噸以上大貨車及一般機車行駛，將利用影像辨識系統鎖定「不依公告管制通行」及「行駛路肩」的違規車輛車牌。大貨車及一般機車違規行駛市民高架道路，依法可處新台幣900元到1800元罰鍰，違規行駛路肩則可處600元到1800元罰鍰。

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台北市市民高架道路將從明年元旦起，啟動道路科技執法。圖／北市交通警察大隊提供 分享 facebook

快速公路車輛拖救基本費用

為減少拖吊收費糾紛，交通部公路總局訂定「交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點」，小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1,500元（大型重型機車2,400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2,625元-6,825元的基本費，超出10公里之里程，每公里加收55~85元。

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超跑條款上路

高公局針對國道車輛拖吊費改採「車價」和「底盤高度」定價，元旦起將依新車價值以200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界，分5級距；以及底盤高度，以10公分、12公分、15公分為界，分4級距，訂定拖救基本費率表，費用從1500元至2萬元不等。

以新車價超過2千萬、底盤低於10公分車輛為例，則拖救費最高將收取2萬元的費用。

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國道小型車拖救費率。 分享 facebook

行車視野輔助系統 列大型車定期檢驗項目

為減少大型車輛行車視野死角，明年元旦起，行車視野輔助系統將列為大型車定期檢驗項目，若未裝設將限令一個月內加裝，否則可吊扣牌照。

政府補助行車視野輔助系統裝設，最高每輛四千元，補助至今年12月31日為止，有需要的車主得加快手腳。

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行車視野輔助系統補助截至今年12月31日。圖／交通部提供 分享 facebook

民航機機齡超過26年者強制淘汰

民航局去年10月通過「民用航空運輸業管理規則」修正案，2020年1月1日起，強制汰除民航業26年以上飛機。

而根據民航局統計，明年起民航客機機齡逾26年的，只有遠東航空4架MD型飛機。

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遠東航空的MD-80系列客機。記者程嘉文/攝影 分享 facebook

國際航線船舶強制使用低硫燃油

聯合國國際海事組織（IMO）明年元月起，將要求輪船業者改用低汙染的乾淨燃油。

我國自今年1月1日起，較國際公約提前一年開始實施，國際航線船舶進入國際商港區域強制使用硫含量0.5%以下之低硫燃油，並增訂罰則及船舶檢查作業程序作為執行配套措施，已有效改善港區空氣汙染情形。

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壽險保單三大改款

首先是保戶申請保險金時，壽險公司可徵詢其他醫生的醫學專業意見，所衍生的費用由保險公司負擔。第二是壽險保單強制要求保單復效期滿前三個月，壽險公司必須通知保戶。最後一項則是傷害險保單失能金給付新增「鼻未缺損、但鼻機能永久顯著障害」。

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百貨公司及購物中心 內用禁止提供免洗餐具

行政院環保署修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，規定百貨公司及購物中心，凡是內用一律禁止提供免洗餐具。違者將被開罰新台幣1200元到6千元。

以台北市為例，共有54處百貨公司、購物中心將受到限制。109年元旦新制上路後，環保署預估每年可減少約2千萬個免洗餐具。

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明年元旦起，北市54處百貨及購物中心店家內用不提供「各類材質免洗餐具」。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

國旅卡使用限制放寬

為刺激內需，從明年起，國旅卡使用不分平假日，也將放寬其中「可自行運用額度」的使用限制。此外將解禁珠寶銀樓業，亦可使用國旅卡。估計最高每年可帶來五十六億元商機。

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國旅卡消費限制明年起鬆綁，平日可使用，珠寶銀樓也能刷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

地震震度分級表由八級改為十級

由於目前的地震只分八級，其中五級（強震）和六級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。因此將比照日本、美國修改地震震度分級表，由八級改為十級，明年元旦起實施。修改後為零到四級、五強、五弱、六強、六弱與七級，共十個等級。

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僑外學生申請工作許可數位化

2020年元月起，僑外學生在「外國專業人員工作許可申辦網」線上申辦工作許可，可在勞動部以電子郵件通知核發工作許可函後，線上領取及列印使用。僑生也可即時透過行動裝置檢視個人工作許可相關資訊，快速又便利。

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明年元月起，僑外學生工作許可函電子送達，可線上領件。圖/勞動部提供 分享 facebook

紙本書公共出借權試辦

教育部試辦公共出借權，明年起讀者每向國立圖書館借一次國人自製紙本書，創作者及出版社就可合拿三元酬金。

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