收購無助台灣鯛產業 業界學界：應回歸正常市場機制

政府啟動台灣鯛（吳郭魚）收購，但產業團體上周在農委會漁業署開會時，包括台灣鯛主要產區直轄市、縣政府、養殖產業團體及水產公會等一致認為應回歸正常市場機制，不建議實施補助收購。

業者認為，政府緊急調節補助收購台灣鯛，無助於產業發展，「簡直是收購花生的翻版」。

產業界非常無奈，指現階段台灣鯛的價格和去年同期相比是略低，但並非探底，加上合作社、冷凍廠此時大多無需求，收購力道拉不動。政策要收購台灣鯛，並非政府自己收、產業團體協助，而是和收花生一樣，要求漁會、產業團體以每台斤25元的價格向養殖業者收購，再由政府補貼價差。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，台灣鯛有外銷、內銷，外銷現階段因國外廠商在過耶誕節，廠商沒需求也不缺魚。但官員話已經說出來，市場現階段每台斤22元，要補助給養殖戶（漁民）到25元；但實際上沒有冷凍廠有意願出來收，因為不需要，興趣缺缺。

郭建賢表示，台灣鯛的產量和去年差不多，因為去年烏魚量相對少，今年卻大出；漁產有替代作用，烏魚多了，台灣鯛的需求就少了。台灣鯛的價格今年比去年同期差了一點，但還不至於賠錢。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳弘碩表示，近一兩個月台灣鯛外銷受阻，主要是國際價格不好；現在烏魚多又便宜，其他魚種的價格也會疲軟，政府補助對產業整體發產並非好事。

一名產業人士表示，早年有九五機制，當價格低於生產成本監控價格，政府才會進場收購。就算時空背景不同，22元政府就收購，「簡直是收購花生的翻版」。但花生還能暫時堆放，「收魚若沒有冷凍庫，根本沒辦法收購」。

陳弘碩說，產業要長遠發展，政府應該要做的是提升台灣鯛的品質，把出口流程更簡化。與其不斷在補助，不如媒合加工廠與養殖戶契作，生產訂單所需的規格魚。