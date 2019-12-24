花生還沒收完「台灣鯛」接棒 漁業署低調啟動收購

花生還未收完，台灣鯛也啟動收購。農委會即日起啟動吳郭魚（台灣鯛）產銷調節措施，預計收購800萬台斤格600公克的台灣鯛，即日起執行兩個月，或價格回穩至每台斤25元為止。

收購價格為每台斤25元、有產銷履歷的台灣鯛每台斤26元；收購的養殖戶需要有養殖登記及放養量申報，每戶以申報3萬台斤為上限。執行縣市包括台南市、嘉義縣、雲林縣及高雄市。依107年漁業統計年報產量比例分配，台南市2000公噸、嘉義縣1700公噸，雲林縣340公噸、高雄市185公噸。

根據產業團體與農委會漁業署上周的會議紀錄，目前台灣鯛的池邊收購價平均約每台斤22 元，由漁業署補助價差，一般魚貨者補貼每台斤3元，具產銷履歷者每台斤4元為上限。

農委會副主委陳添壽表示，台灣鯛的產期已經接近尾聲，烏魚季也接近尾聲，價格波動會逐漸回穩；漁業署副署長林國平表示，主要是部分養殖戶有需求，漁業署才協助進行調節。

農委會主秘兼漁業署長張致盛表示，今年台灣鯛的產量，比去年同期略增3%到5%，國際整體魚價不是太好。前陣子烏魚比較多，還有越冬養殖的魚漁民會先撈起來販賣，加上遇到埤塘養殖的魚上市，一時間魚貨量大增，確實某些區域的台灣鯛價格會低一點。政府開始低調進行些許產銷調節措施，希望可以盡快拉抬台灣鯛的魚價。

張致盛表示，調節措施只是希望台灣鯛的價格不要繼續往下掉，也透過全聯與團膳盡可能協助促銷，鼓勵民眾多買多吃。若學校午餐有意願使用台灣鯛魚片，漁業署可協助學校進行媒合採購；年關將至，民眾對漁產品的需求也會增加，屆時希望能夠舉辦魚貨大街，推廣台灣好的養殖漁產品。