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相當台北到苗栗！台中市府完成150公里燙平

2019-12-24 10:00文／ 臺中市政府 提供

台中市府執行燙平專案，共計完成近300條道路改善，長約150公里（相當於台北到苗栗的距離），面積超過168萬平方公尺以上，平均分布於山、海、屯、市區，總經費近十億元。
建設局表示，108年度預計完成80公里燙平目標，於九月中即達標，但仍持續推動各區燙平，且不分山、海、屯、市區，平均投入經費，透過嚴謹評估機制，決定真正該燙平的地方，目前累計約150公里，期能給市民最佳的道路品質，更感謝盧市長的支持，以及局內各工程隊同仁與廠商的共同努力。
局長陳大田表示，該局積極引進新技術，讓六成孔蓋下地，並採預鑄式；其餘四成的路上孔蓋，也使用BPN65以上防滑係數的陶瓷塗料，同時力求平整度，希望未來能增至七成孔蓋下地。且除孔蓋減量之外，也要汰換自來水、瓦斯等老舊管線，藉由３Ｄ管線圖資及再循環概念，建構綠色路網。
此外，為了提升道路維護技術，今(108)年在南屯區試辦「公路醫生」，引進新機器將裂縫、破洞、凹陷等一次燙平；在再生材料方面，使用再生瀝青、爐石鋼渣等環保材料，兼顧環保及品質；在人行道部分，強調透水、吸水、滲水，並具涵養土壤的作用，亦有「會呼吸的人行道」之稱。
「建設為成功之母！」局長陳大田說。對於品質要求，除落實ＱＣ、三級品管、施工全程品質監控等流程，還進一步試辦孔蓋及標線材料防滑設計（陶瓷標線）等新工法，未來將研議納入燙平專案，進而全面推廣，期能提升道路使用年限五至七年，並延壽百分之三十至五十，朝向打造台中好生活邁進。(臺中市政府廣告)

108年燙平成果：新社周邊道路燙平。 圖／臺中市政府 提供
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108年燙平成果：忠明路燙平。 圖／臺中市政府 提供
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108年燙平成果：環中路二段燙平。 圖／臺中市政府 提供
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中市府引進-公路醫生-修道路坑洞像熨斗燙平。 圖／臺中市政府 提供
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