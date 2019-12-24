最愛蝸牛 「小太陽」林良寫下兩百本書與最長壽專欄

「永遠的小太陽」林良昨天辭世，享壽96歲。他一生創作了兩百多本書，兩千多首詩作。他在國語日報經營的專欄「夜窗隨筆」，總計寫了38年，寫到他生命的最後一刻，是台灣最長壽的專欄，沒人可以打破他的紀錄。

林良是多產作家，但他生前受訪時，自承自己其實讀書慢、寫作也慢。兩年前，林良出版最後一本詩集「蝸牛:林良的78首詩」，戲稱自己是「蝸牛爺爺」。他說自己寫作的速度跟蝸牛一樣慢，但堅持到底，寫作之路比一般作家長、寫得也比一般作家多。

「駱駝有寫不完的／沙漠故事／每一步就是一個字／長長的故事夠他寫／忘了日曬／忘了口渴／從來不問／到了沒有／到了沒有」

那一天，林良翻開他詩集「蝸牛」，帶領台下觀眾，一句句朗誦書中詩作「駱駝」。台下讀者有國小學生，擎起稚嫩的臉龐一字字跟著唸；有家長，在琅琅詩聲中喚起童年讀林良的溫馨回憶；也有白了頭髮的讀者，跟著作家越過了這麼長的故事與沙漠。

一個作家從廿歲持續寫到90歲，沒有中斷過，他的讀者便是這樣的風景。

唸完詩，林良笑呵呵地說，有小孩子問他，為什麼到了這個歲數還要寫作，「到底要寫作寫到什麼時候啊？」他決定以詩代答，寫了這首「駱駝」，表示自己「從來不問／到了沒有／到了沒有」。

台下的觀眾都笑了。

作家通常早慧，小小年紀便讀四書五經、世界名著。但林良不一樣，他說自己因為太喜歡童書，到了初二還在讀童書。身邊的同學都在讀象徵進步的五四新文學，只有林良還在讀童言童語的童書，總被同學取笑。但林良反駁:「我看過的童書你們都沒看過，太可惜了。」

林良22歲前的記憶是藍色的，他住在被海浪包圍的的廈門。二戰期間日本占領廈門，許多人準備逃難到南洋。林良父親眼看家中藏書帶不走，便和鄰居好友共開舊書店，擺賣藏書籌措逃難旅費。

這是林良閱讀「大人書」的開始。這間舊書店把林良帶入成人讀物的世界，「我才知道書的世界多麼浩瀚廣大」。這些主人帶不走的書自成一個宇宙，在戰火中指引林良打開另一個世界。

林良的詩句總是簡單卻帶著韻律，像無形的波浪緩緩敲擊讀者的心靈。林良是從海浪中開始寫詩的。他擔任福建青年日報記者時，住在四面環海的廈門鼓浪嶼，海浪構成他生命的節奏。

那時喜愛文學的福建青年日報總編輯，就住在編輯部對面。林良總是拿編輯部的廢紙當稿紙寫詩，摺成紙飛機，站到總編輯家中洗手間的窗口。「我站在窗口等，等老總刷牙時，就丟新詩紙飛機給他。他覺得好，比一個手勢，隔天新詩就見報了。」

來台後，林良進入國語日報主編兒童副刊。當時的國語日報位在植物園裡，許多同事的孩子就讀國語日報對面的國語實小，下課後成群結伴到報社等父母下班。「他們來這裡帶父母回家。」林良這麼形容這群孩子。這群孩子成了林良的朋友，也成為他主要的寫作靈感。

林良把孩子當朋友，平等的朋友。他結婚時，喜宴中有一桌專門為「小朋友」而設，坐滿還在讀國小的「忘年之交」。他的喜宴還有一項創舉─從頭到尾無人致詞，讓大小賓客盡情用餐。這項「善舉」迄今仍為文壇津津樂道。

林良說，他寫童詩、童話時，心中對話的讀者「不是概念化、想像中小孩」，而是一個個他認識的孩子，「因此我有把握他們聽不聽得懂？笑不笑得出來？」

「要說故事給孩子聽，得先聽孩子說故事」。大人多半自以為是高高在上、沒耐心聽小孩子說故事，但林良總是豎起耳朵聽小孩子說故事，觀察他們如何思考、如何使用語言。

林良用本名寫童詩、童書，用筆名「子敏」寫給大人看的散文。描述林良家庭生活的「小太陽」當年膾炙人口，林良也從這本書開始發展「淺語的藝術」，「淺語」指的是兒童聽得懂、看得懂的淺顯語言。

寫「小太陽」的時代，台灣文壇充滿艱深晦澀的語言，但林良堅持以淺顯的語言從事文學創作，「這是一份神聖的使命。」他總是走跟別人不一樣的路，用不一樣的速度。

「別的動物快是快／但是／牆頭上有些甚麼／誰也沒我知道得多／蝸牛說」

林良特別鍾愛蝸牛、作品中也經常出現蝸牛，「因為蝸牛特別慢」。他說自己讀書慢，寫詩也慢，一周寫不到一首。但持之以恆、沒有間斷地走下去，50年來也寫了兩千多首詩、兩百多本書。

林良說，只要肯仔細觀察，日常生活中「許多東西都可以寫」。他慢慢走、慢慢看、慢慢寫，「慢」成為他作品中的風景。

離去時，出版社準備了一個大袋子，裡頭裝滿「蝸牛」隨書附贈的「粉蝸牛杯緣子」——把書名「蝸牛」作成杯緣子送給讀者。林良搶先把這枚可愛的「粉蝸牛杯緣子」別在衣服上，笑得比孩子還開心。