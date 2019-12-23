同婚專法通過 台灣成LGBT+代孕機構新市場

台灣今年5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區。圖為長年爭取同婚權益的同志運動代表之一祁家威。 聯合報系資料照 分享 facebook

李先生去年40歲生日這天，把提早退休到恬靜小島過生活的夢想拋到一旁，決定到東南亞找代理孕母，完成與另一半共同養育一個孩子的心願。

湯森路透報導，代孕程序在台灣並不合法，不過台灣透過代孕方式成為父母的同性戀伴侶越來越多，李先生和他的丈夫便是其中一對，他們的雙胞胎兒子現在已3個月大。

台灣今年5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區，迄今已有超過2000對同性伴侶登記結婚，促使商業代孕機構紛紛來到台灣協助更多想要生兒育女的LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別等族群）伴侶。

李先生說：「在這個世界上能有一個孩子讓你照顧，而他會毫無保留地回報我們的愛，這是我們從沒料想過能擁有的神奇體驗。」

全球代孕需求激增，特別是想要成為父母的LGBT+伴侶。

總部設於印度的市調公司Data Bridge指出，初步估計，全球生育服務2018年的市值約210億美元，業界預測到2026年止，價值將成長到410億美元。

代孕法規全球各異。舉例來說，台灣、法國和德國禁止所有形式的代孕；英國、加拿大和紐西蘭則允許部分形式的「利他型」代孕（例如自願代孕或是委託親友代孕），但付費給女性換取代孕的商業代孕則被視為違法。

台灣的人工生殖法禁止各種代孕行為，任何企圖修法的嘗試最後都因遭到婦幼維權團體反對而以失敗收場。最近一次嘗試是在2017年。

台灣現行法規下，同性伴侶若要領養，孩子至少要和其中一名伴侶有血緣關係，同性戀維權人士將打破這個限制視為捍衛台灣LGBT+族群平權的下一階段任務。

台灣同志家庭權益促進會表示，他們接觸過至少300個「彩虹家庭」，由於新的同婚法律激發同性家庭的社會能見度和接受度，因此預料同性雙親的數目將會升高。

台灣同志家庭權益促進會行政秘書朱家瑢說：「儘管（LGBT+）團體有部分的人在慶祝，部分的人仍有很多仗要打。」