陳吉仲：不希望選前被炒作 收購花生錢最慢周五拿得到

花生之亂還沒結束，登記收購已經截止，但花生還沒有收完。農委會主委陳吉仲表示，農民本周三、最遲周五就會拿到收購款項。他說，不希望大選前有特定政治人物炒作花生議題，傷害花生農民。

陳吉仲今天主持「國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演」記者會，他表示，上周農委會派農糧署長、副署長進駐雲林協調花生收購事宜，他也在上周五到雲林開執行會議。花生收購登記日期是上周五截止，依統計，還有1700公噸花生還沒有收購，預計最晚12月底前收購完成。

陳吉仲說，所有的合作社場、配合的農會，都會分配到收購尚未完成的鄉鎮如土庫、水林等地。

至於之前陳吉仲到雲林，說要砸20億與花生盤商「輸贏」，讓盤商活不下去。他今天解釋，當初說用20億元收購，是指用每台斤40元收購的時候，盤商就會進場；盤商進場以後，農委會就不需要執行這全部的20億。

他強調，大選前不希望有特定的政治人物來炒作這議題，傷害花生農民，他的責任是要確保每個花生農民都能獲得應有的收入。