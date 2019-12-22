當代博物館需新定位 學者：留才不易

「博物館也有五缺：缺錢、缺人、缺資源、缺行銷、缺理解！」全國博物館論壇自9月起在全台各地舉辦專業與分區論壇，22日會中不少學者都提到博物館的人才外流嚴重，對此有學者建議可仿照國外知名博物館成立研究所，兼顧理論與實際。文化部長鄭麗君回應，政府可鬆綁相關預算。

博物館的社會責任

「我們到底期待什麼樣的博物館？這樣的博物館需要什麼樣的制度支持？制度規劃需要什麼樣的原則？」北藝大博物館研究所副教授黃貞燕提出3大問題。她表示，我們不能以「功能」來定位博物館，在其他場次的論壇中，她聽到很多人以「個性」來形容博物館，因此這樣的博物館所需的制度跟以往大不相同。

對此，黃貞燕認為必須要達到3個大方向，第一，應重整博物館事業圖像，並打造相應的團隊；第二，建構人才專業發展機制，過去人才培育都被簡化為課程培訓，應給予明確的生涯升等規劃。第三，建構資源整合的平台，包括橫向與縱向，前者為串聯不同博物館的資源，後者指的是讓博物館成為學校、NPO、社區大學等的關係人。

國立台灣歷史博物館館長林崇熙也指出，博物館當代的定位不應只以到館人數、收入來衡量，而是應以公共化、社會責任為指標。在公共化方面，除了吸引民眾參觀，還可以降低文物的授權門檻；至於社會責任，博物館可以和教育機構合作，此外為了實現文化平權，博物館也應提供文化弱勢者參與的管道。

人才變耗材？

「我以為我是一個博物館的人才，但工作之後才發現我只是一個博物館的耗材。」黃貞燕引述一位博物館工作者的說法。台北當代藝術館副館長張玉漢表示，博物館其實屬於「知識與勞力密集產業」，且薪水低加上工時長，導致博物館也出現五缺，其中「缺理解」指的是中央和地方政府不知道博物館到底需要什麼。

林崇熙指出，以公立博物館為例，人才比例呈現金字塔型，頂端的研究員非常少，而基層的研究助理很多。對此，林崇熙建議，可比照國外知名博物館成立研究所，在理論和實務上得以兼顧。大二結文化基金會董事長林奠鴻則認為，「政府應將權力、資源下放」，因台灣很多能量都隱藏在民間。

專業兼顧自主

文化部長鄭麗君回應，博物館的定位應為維護生物、文化多樣性，以及促進社會永續發展，尤其要關注臺灣多元族群文化以及多元社群的需求，例如原住民、客家、新住民乃至於眷村等等。在人才培育方面，由文化部結合大學跟相關館所，設計不同職涯階段的在職訓練與國內外專業進修，對此必須鬆綁預算的相關規定。

鄭麗君強調，博物館也應該專業化組織設計，同時兼顧自主性，降低文化行政兼辦營運跟業務承辦的思考模式。對於政府完全下放權力，鄭麗君說並非不可能，不過要修《博物館法》，得從長計議。

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