親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
挺韓罷韓都上街
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

國防安全研究院判斷 共軍2030年將有四艘航艦

俄北極區米格戰機 已配備新型極音速飛彈

李魁賢發表《詩路》 外國人也愛台語詩

2019-12-22 19:45台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

台灣詩人李魁賢22日舉辦「我的新世紀詩路」新書發表會。（photo by 施凱文...
台灣詩人李魁賢22日舉辦「我的新世紀詩路」新書發表會。（photo by 施凱文/台灣醒報）
分享
戴著畫家帽、身著寬鬆黑西裝及白襯衫的台灣詩人李魁賢，22日舉辦「我的新世紀詩路」新書發表會，包括曾為其學生的詩人楊淇竹及屏科大副教授王國安都出席祝賀，並以第三者角度剖析李魁賢的詩集。新世紀詩路則收錄進入21世紀後，李魁賢參與國際詩歌節的所見所感。

政治成創作泉源

現年82歲的李魁賢是現任世界詩人運動組織副會長，更曾3度受推薦成為諾貝爾文學獎候選人，其詩常以本土元素融合異國情境，與台灣相似的政治氛圍更是他常注意到的點。他說：「去了一些獨裁的國家如古巴等，會想起以前戒嚴時期的台灣。」他也以這些題材創造了許多詩詞，如《台灣國旗》等作品。

重視台語文化

發表會辦在1934年座落至今的新芳春茶行，加上李魁賢現場以一口流利台語娓娓道來其以家鄉淡水背景的創作思維，及環遊世界的所見所聞等故事，頗呼應現場歷史感的氛圍，也讓現場眾人屏氣凝神的將故事仔細聽完。

李魁賢在參加各國詩歌節時，都會特別以中文及台語2種版本念詩，常收到外國友人表達台語版本比較好聽的回饋，甚至之後到薩爾瓦多等地，還會有外國詩人直接上前問他「有沒有準備台語的版本？」他也期待台灣人更注重詩的文化，並且試著去創作，「寫久了就會寫了」。

【更多精采內容，詳見

台語詩人古巴

延伸閱讀

68歲重拾少年夢想 文學作家李展平：「年齡不...

現當代作家資料彙編 傳承台灣文學長河

影／火雞音樂派對走進桃機 祝福旅客幸福過耶...

日韓台百名詩人齊聚 創現代文學與前衛音樂合作...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

當代博物館需新定位 學者：留才不易

2019-12-22 19:46

橋梁檢修補破網 2規範近日公告

2019-12-22 13:30

桃機前總經理蕭登科今晨過世 享壽66歲

2019-12-22 11:03

聯合報一周大事12/15~12/21

2019-12-22 05:40

火箭基地爭議／部落抗議不受尊重 晉陞：邀大家到南田看火箭

2019-12-22 00:24

新聞眼／把火箭當沖天炮射 誰能安心？

2019-12-22 00:24

火箭基地爭議／支持太空產業 台東縣府：不知從何管起

2019-12-22 00:24

臺大管理碩士學分班 12/26(四)19：00課程說明會報名中

2019-12-20 19:20

中火爭議再掀高潮　台電改以親民「漫畫」解釋爭議

2019-12-17 14:19

台9線南迴公路全線通車～屏東⇆台東，行車攻略 讓你30秒就搞懂！

2019-12-16 00:00

中市府「公文誤繕」於法不合　台電提出四大質疑！

2019-12-13 00:00
看更多

熱門文章

選戰觀察／韓流再現 罷韓給韓國瑜再次證明民心的機會

2019-12-22 01:08

孫大千批豐年社變相輔選：這不是國家機器 什麼才是

2019-12-22 08:20

獨／王金平歸隊挺韓：幫立委就是幫韓國瑜

2019-12-22 15:14

【即時短評】罷韓挺韓拚場 攪動沉悶選情？

2019-12-21 22:55

桃機前總經理蕭登科今晨過世 享壽66歲

2019-12-22 11:03

韓國瑜酸罷韓遊行布幕：台灣民主史上最大塊遮羞布

2019-12-22 11:07

韓國瑜若上任要成立特偵組 他附和蔡政府三大案都沒全貌

2019-12-22 07:38

韓國瑜酸罷韓遮羞布：底下躲48萬人 剩2萬人在街頭

2019-12-22 16:05

謝龍介：挺韓超越罷韓 等於是罷蔡成功

2019-12-22 12:21

影／馬英九「撩」女議員20年凍齡美女 少女心大噴發

2019-12-21 21:29

失言還是真心話？ 柯文哲：所有政黨都是垃圾

2019-12-22 08:51

影／韓國瑜參拜霞海城隍廟 廟方告白：我打從心底愛你

2019-12-22 10:57

新聞眼／把火箭當沖天炮射 誰能安心？

2019-12-22 00:24

綠委：罷韓遊行點燃熱情 助總統選情立委八仙過海

2019-12-21 21:53

「遊行終點也是起點」3萬份罷韓連署書 26日遞交

2019-12-22 00:06

新聞眼／罷韓逼出挺韓 割喉戰才要開始

2019-12-21 23:41

閃靈凱道大凱旋 蔡英文：你們票都我的

2019-12-21 21:32

韓國瑜：民主是無論喜歡或討厭誰 都有大聲說出來的權利

2019-12-22 01:33

元旦選在台南升旗 韓國瑜原來是為了這個理由

2019-12-22 16:56

影／光復高雄是遮羞布？ 林飛帆：台灣該驕傲的民主成就

2019-12-22 12:24

恢復特偵組 張善政：檢調私下拜託韓

2019-12-22 01:00

韓國瑜批罷韓大旗是民主遮羞布 王定宇po圖反嗆

2019-12-22 15:55

影／賭韓遊行半途落跑 議員贏了今下午仍發500杯珍奶

2019-12-22 12:01

一抱嬰兒就大哭 韓國瑜：他可能沒看過禿子

2019-12-22 16:13

新聞眼／扁頻踩紅線 共諜案先扣人 法治沉淪

2019-12-22 01:10

馬英九基隆廟口夜市為宋瑋莉拜票 喊支持國民黨賺大錢

2019-12-21 21:07

挺韓遭爆動員每人500元 埔里黨部急澄清：是收不是付

2019-12-22 15:24

陳菊：韓國瑜提出的政績 都是我任內編列預算

2019-12-22 16:41

火箭基地爭議／支持太空產業 台東縣府：不知從何管起

2019-12-22 00:24

王金平歸隊國民黨？ 韓國瑜：我非常尊重他

2019-12-22 16:08

人民心中都有包青天 韓國瑜再喊：恢復特偵組

2019-12-22 12:16

影／攤商嗆要換掉吳斯懷、葉毓蘭 馬英九：他深綠的啊？

2019-12-22 18:14

影／挺韓遊行無「大咖」韓流退燒？ 柯文哲：我倒不覺得

2019-12-22 12:18

說蔡總統「衰尾查某」 吳敦義致歉坦承失言

2019-12-22 01:04

韓高雄反攻 喊5個保證「要組最強內閣戰隊」

2019-12-21 23:59

小孩看到他大哭 韓國瑜：他不習慣禿頭

2019-12-22 16:55

受訪共諜vs.公審詐犯 調局人臉辨識：都是王立強

2019-12-22 00:47

韓國瑜難去親中標簽 蔡英文年內穩步逆襲

2019-12-22 07:54

影／陳菊說團隊都是人才 柯文哲：考驗台灣民眾智商

2019-12-22 11:04

張善政嗆綠立委口誤 錯喊 票投「民進黨」區域立委

2019-12-22 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top