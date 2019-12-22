火箭基地爭議／部落抗議不受尊重 晉陞：邀大家到南田看火箭

養蝦場用綠色帆布搭建棚子，有施工人員在裡頭作業，相當隱密。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

晉陞太空科技公司在台東達仁鄉南田部落旁設火箭試射場，不僅部落村民態度強硬，堅持沒做好溝通不准試射，鄰近屏東也希望獲尊重。為排除疑慮，晉陞董事長兼執行長陳彥升昨表示，已規畫廿五日將火箭實體拉到南田公開展示，邀地方政府、村民及媒體觀看，他親自解說、回答疑問，讓大家更認識火箭及太空科技。

「這是誠信與尊重的問題。」南田村長高富源說，若一開始就到部落說明、溝通，取得共識後再試射火箭，就不會有現在爭議；部落感受不被尊重，也無法接受。村民楊陳田隆表示，晉陞須拿出善意，說明對安全、環境、公共設施等有無具體配套措施。

屏東縣牡丹鄉及滿州鄉也對晉陞就在隔壁的南田試射火箭有不安，認為火箭發射出去難保一切安全順利，試射也須尊重知會。曾任牡丹鄉旭海村長的鄉代表潘呈清說，「誰知道火箭會不會故障或失誤亂飛，事前應將試射地點、範圍等行文鄉公所和村辦公室，是對地方最起碼的尊重。」

滿州鄉港仔吳姓村民說，九鵬基地飛彈試射數十年下來，仍發生數起誤飛或飛彈碎片砸損民宅意外，商用或學術性火箭試射，怎會讓人放心。

陳彥升解釋，這次試射的是「微型火箭」，比起其他火箭噪音範圍十至廿公里，微型火箭噪音僅一公里內，短短幾秒鐘，基地內有設計三百噸水，在火箭發射時消音、消煙及降溫。微型火箭的燃料結合液態笑氣、固態環保合成橡膠，不會爆炸，發射範圍介於蘭嶼、綠島中間海域卅公里，在海空淨空下，箭體不會擊中飛機、船隻或砸落地面。

陳彥升表示，中科院太空火箭計畫是他主持，火箭發射要經精密計算，絕對安全才會發射。被控養蝦場變火箭試射場，陳強調「沒有這回事」，養蝦場本來就還在運作，也沒成為火箭基地，他只是租借一塊地作為火箭試射，會持續溝通，如部落有任何需求，會盡全力配合。