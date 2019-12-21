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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

政府與晉陞合約不管選址合法性？ 立委批難辭其咎

2019-12-21 11:30聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

國家太空中心支持晉陞公司執行火箭發射計畫，發射前一周才告知台東居民遭抗議，計畫暫緩。有學者表示，此案爭議在於土地未經評估，若發射也會飛過台九線，造成危險。本報記者詢問太空中心副主任余憲政，發射發生事故或選地違反法規，余憲政表示，這都不在合約範圍內，國際慣例也是如此，發射業務由接案者自行處理保險等事宜。

余憲政說，計畫合約只包括火箭發射，未含場地。每個單位對於地點選定都有專業考量，因此不會指定選址。還說，科研本來就會遇到障礙困難，國研院仍會支持此事。

晉陞太空科技原預定在台東達仁鄉南田部落發射火箭。曾參與其他火箭發射的交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信表示，此案的爭議在於土地。據他所知，要成立火箭發射基地，地點應符合環評法規，且找到閒置地後，要申請轉為工業用地，而不是在農地上直接蓋基地。且該地點發射火箭會飛過台九線，如果真的掉下來，會造成危險。

他說，民間公司和學研機構做研究又有不同考量，學術界不是長期、持續性的發射火箭，發射都是借用臨海公有地，直接放上設備發射，然後清空帶回。但民間公司為求長久經營，當然想要自蓋基地。依他執行台灣太空科研計畫的經驗，政府事前就知道研究目標、發射地點等相關規畫，但確實不會管那麼多。

立法委員陳學聖說，晉陞發射火箭這是非常好的計畫，如促成能帶動在地觀光，比如到台東能看熱氣球、也能看火箭發射。

陳學聖說，支持此計畫的太空中心難辭其咎，但更重要的是，不能只讓他們負責，而是拉到更高層級來看，由部會注入更多資源，並訂定相關規則，才能讓太空科技產業起飛。可惜政府長期認為太空科技花太多錢又難立即見效，以致太空中心人微言輕。

台東達仁鄉南田部落安朔溪橋下的養蝦場，其興建建物設施證實做為晉陞太空科技公司火箭...
台東達仁鄉南田部落安朔溪橋下的養蝦場，其興建建物設施證實做為晉陞太空科技公司火箭試射場。記者尤聰光/攝影
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