「哪有射完再說的道理」家變發射台！部落怨不受尊重

南田部落村民相當關心火箭試射場，幾乎全都參加部落會議。 記者尤聰光╱攝影 分享 facebook

台東達仁鄉南田部落因出現火箭試射場，村民昨天特別召開部落會議，邀請縣府、鄉公所、地方民代、晉陞太空科技公司、養蝦業者及村民討論。村民普遍認為晉陞太空科技公司未尊重部落，反對火箭試射。

「火箭試射對部落是大事情！」南田村長高富源表示，依據原住民基本法第廿一條，政府或私人在原住民族土地或部落從事土地開發、資源利用等，應諮商並取得原民族或部落同意或參與，但似乎晉陞太空科技公司不了解這法規。

他說，要試射火箭就應該早早和部落說明溝通，不是等到部落知道要試射了才要說明，這很不尊重部落，部落會堅持依原基法在雙方有共識後，再來談基地的後續發展。

「哪有試射完了再告訴部落的道理，這樣不就和蘭嶼核廢料一樣，先用欺騙再讓部落接受！」南田社區發展協會理事長葛鴻文說，不尊重部落，造成部落的恐慌與不安，有點像偷渡在做這些事，非常不能諒解。

交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信說，發射火箭要注意的事項很多，最重要的是跟當地居民溝通好，並且誠實為上。

吳宗信指出，若要發射火箭，除要向民航局申請，還須知會包括國防部、海巡署等約二十個單位，至少要在一個月前申請，且須詳細告知火箭發射的時間，藉此確認火箭發射時的空域沒有飛機，落下的海域無漁船，這是最基本、最重要的安全要求。

吳宗信表示，一座合法的火箭發射基地必須經過環評，且一定要跟當地居民溝通，雙方達成共識。晉陞太空科技公司在台東爆出的爭議，問題就出在沒溝通，導致民眾恐慌。

至於發射火箭恐造成的意外，吳宗信說，會發生什麼意外很難說，最重要的是區域安全規畫，要根據火箭的化學能估計爆炸範圍，且該範圍在火箭試射時需完全淨空，火箭體積愈大，區域要愈大。