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臺大管理碩士學分班 12/26(四)19：00課程說明會報名中

2019-12-20 19:20文／ 台灣大學進修推廣學院

圖／台灣大學進修推廣學院 提供
圖／台灣大學進修推廣學院 提供
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臺大「管理碩士學分班」以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，進行紮實的訓練。另外提供學員於正式開課前先行預修「財務報表分析」、「管理概論」等課程，幫助學員奠定基礎俾利學習之融會貫通。臺大進修推廣學院指出，該班程除有可依個人時間空間之現況考量選讀實體課程或網路課程之彈性外，更強調推動班程經營與學員社團，期能厚實與拓展人脈。此外，更會定期邀請政經領袖舉辦專題講座，以及舉辦企業參訪活動，結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。參加臺大進修推廣學院開辦的「管理碩士學分班」，學員可以透過高品質的教學學習，與來自各專業領域之高素質同學互相砥礪、拓展人脈。

臺大最新一期的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，109年1月2日報名截止。有心學習者務請把握最佳優惠期限前完成報名。為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。現在就立即上線報名，開始您強化個人管理職能的第一步。想進一步了解本課程，亦可報名參加12月26日晚上七點的課程說明會，或上【臺大推廣教育網】及電洽(02)2362-0502查詢。

「管理碩士學分班」

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