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收購花生的錢嘞？ 農糧署：撥了第二期貸款最快下午收到

2019-12-19 14:02聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

花生之亂還未了，數十位花生農民今天北上抗議農委會，指收購花生是在「話唬爛」，說有登記收購的錢還沒撥下來，還沒登記的也沒有收。農委會農糧署長胡忠一表示，除了請農民盡快跟農會合作社登記以外，已經協助農會或合作社跟農業金庫貸款，已收購的花生最快今天下午開始就會陸續撥錢。

農委會農糧署長胡忠一表示，會請雲林縣政府督導雲林轄下的農會、合作社，按照農委會的政策協助農民進行收購，縣政府在縣議員的督導下，就能順利進行。

胡忠一表示，農民有兩訴求，其一是趕快收購，農委會為了要趕快收購，因此要讓農民登記。到昨天晚上已經收了3700多公噸，目標是收購4000公噸。

他說，現在花生採收已近尾聲，農委會會盡快收購。不過花生產期非常集中，農民又都一起採收，因此原本八家合作社與農會人力無法因應，昨天開會，又有十八甲與虎尾生技兩家業者願意加入，共有10家會幫忙收。

胡忠一說，有農民說沒有拿到花生款，本來這四家農會以及合作社都有各種不同的做法，農委會農糧署會盡快督促這些農會以及合作社，盡快把款項撥給農民。

他舉例，東石合作社是現金交易，也就是今天跟農民收購了，明天錢就給你；有些農會是今天轉帳，明天就到你的戶頭裡，有的農會是今天收購，兩周內把錢轉到戶頭裡。

他說，有一家精緻農業合作社，因為經費不足，農糧署也協助該合作社跟農業金庫貸款。第一期的錢在11月29撥出去，但還不足以支付農民收購費用，前天農業金庫、信用保證基金開會，把第二期的貸款轉入了，精緻合作社今天下午就會陸續把款項撥給農民。

胡忠一表示，對於還沒有收購的，農糧署會督促縣政府去督促農民團體趕快來收購，不讓農民一直等。由於上周花生的量比較大，現在接近尾聲，本來陸續預定收購到20日，但後來延到12月31日，但農民務必要去所屬的農會與合作社，農糧署會百分百完成收購。

多位雲林縣議員上午帶著數百名花生農北上農委會抗議，不滿農委會主委承諾二十億向農民...
多位雲林縣議員上午帶著數百名花生農北上農委會抗議，不滿農委會主委承諾二十億向農民保價收購一事至今遲未收購，許多農民也在場抗議收購也分藍綠，現場甚至許多人下跪要求農委會出面接受陳情。記者潘俊宏／攝影
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