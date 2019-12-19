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土豆載走了錢在哪？雲林花生農北上抗議陳吉仲「話唬爛」

2019-12-19 12:51聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

「土豆收購不分黨派、一視同仁」、「土豆載走了、錢在哪裡？」數十位來自雲林的花生農民今天北上抗議，抗議農委會說要提撥20億收購，但至今農民的庫存花生仍未被收購；即便已經被收購的花生，但收購金額還未撥款。

農民認為農委會言而無信，「20億在哪裡？」，表示若未能達成每台斤40元花生保價收購的訴求，下周二還會再度北上，發動更大規模的抗議。

雲林縣的藍、綠民代以及農會人員，帶領數十位雲林的花生農民來農委會下跪抗議，要求農委會履行承諾收受花生。農民陳情說，花生收購看顏色是兩套標準，要求面見農委會主委陳吉仲未果。

農委會派農糧署作物生產組組長徐煇妃代表接受陳情，她表示，收購沒有分黨派，請農民盡快到農會去登記。

花生農民林金獅向陳吉仲喊話，說主委到雲林說要保障價格，這些七、八十歲的花生農都北上來抗議了，主委卻沒有出面，言而無信是在「話唬爛」。

現場四湖鄉農民表示，去問了農會，農會說錢沒有撥下來，因此無法收購，現在一兩千斤的花生只能先蓋著、屯著。另一位農民則說，因為沒有人要買，當時20、30元就趕快賣初去了，一分地賣出才9000元，「賠錢啦」，但年關將近，沒賣出去不行。

另一位來自元長鄉的農民則說，已經跟農會登記收購了，但還沒有來收；也有農民有被收購4000多斤，過了半個多月，錢也沒有撥下來。農民普遍反映，今年花生歉收，原本收成就不多，現在是沒有人收購，大多堆置在倉庫、騎樓，放久了也會失重、品質堪慮。

雲林農民北上陳情，抗議農委會說要以每台斤40元收購花生，但實際上只收部分，就算少...
雲林農民北上陳情，抗議農委會說要以每台斤40元收購花生，但實際上只收部分，就算少部分被收購，也沒有拿到錢，陳情代表下跪抗議。記者彭宣雅/攝影
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雲林農民北上陳情，抗議農委會說要以每台斤40元收購花生，但實際上只收部分，就算少...
雲林農民北上陳情，抗議農委會說要以每台斤40元收購花生，但實際上只收部分，就算少部分被收購，也沒有拿到錢。記者彭宣雅/攝影
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農民農委會陳吉仲

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