土豆載走了錢在哪？雲林花生農北上抗議陳吉仲「話唬爛」

「土豆收購不分黨派、一視同仁」、「土豆載走了、錢在哪裡？」數十位來自雲林的花生農民今天北上抗議，抗議農委會說要提撥20億收購，但至今農民的庫存花生仍未被收購；即便已經被收購的花生，但收購金額還未撥款。

農民認為農委會言而無信，「20億在哪裡？」，表示若未能達成每台斤40元花生保價收購的訴求，下周二還會再度北上，發動更大規模的抗議。

雲林縣的藍、綠民代以及農會人員，帶領數十位雲林的花生農民來農委會下跪抗議，要求農委會履行承諾收受花生。農民陳情說，花生收購看顏色是兩套標準，要求面見農委會主委陳吉仲未果。

農委會派農糧署作物生產組組長徐煇妃代表接受陳情，她表示，收購沒有分黨派，請農民盡快到農會去登記。

花生農民林金獅向陳吉仲喊話，說主委到雲林說要保障價格，這些七、八十歲的花生農都北上來抗議了，主委卻沒有出面，言而無信是在「話唬爛」。

現場四湖鄉農民表示，去問了農會，農會說錢沒有撥下來，因此無法收購，現在一兩千斤的花生只能先蓋著、屯著。另一位農民則說，因為沒有人要買，當時20、30元就趕快賣初去了，一分地賣出才9000元，「賠錢啦」，但年關將近，沒賣出去不行。