蘇花改趕工搶通車？工程處：不會貿然通車

圖為蘇澳到花蓮交通運輸空拍圖，左為蘇花改，中為台9線道，右為花東鐵路。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

外傳蘇花改下個月5日全線通車，但公路總局蘇花改工程處今天強調，可以確認與通車相關的設備都能在明年1月5日達通車標準，但不會貿然通車，確切日期還待核定。

蘇花改工程處表示，為提高台9線蘇花公路安全與抗災能力，辦理山區路段改善計畫，分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）三路段，蘇澳至東澳段原路曲折，為車禍肇事率最高路段，已於去年2月5日通車。

工程處指出，南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）原路線因邊坡侵蝕，部分路基狹窄、地質條件險峻，常因落石坍方阻斷交通，為提高抗災能力，列為第二階段通車路段。

蘇花改工程處表示，截至目前，南澳至和平及和中至大清水段，因各標承攬廠商通力合作，同時採取土建、機電及交控標等併行施工策略，工程進展順利。

為確保行車安全，辦理五次防災演練，召開三次安全諮詢會議，並依規定辦理通車前履勘，各項改善措施將如期完成，確認與通車相關設備均能於1月5日達通車標準。

蘇花改工程處指出，完成這些準備後，為使民眾了解政府施政情形及建設計畫之辦理進度，同時宣導地方人文、景觀、觀光、經濟產業特色，促使公路與民眾的生活緊密結合，正籌辦南澳至和平與和中至大清水二路段通車典禮，開放通車。