【重磅快評】歐盟將核能納入綠色轉型是蔡英文的噩耗

桃園市太陽能板光電埤塘發電喊卡。本報資料照片 分享 facebook

蔡英文還回味在被撩的喜悅，未料噩耗隨即傳來，歐盟理事會在備忘錄載明，為了確保能源安全，核能應納入國家能源結構，並成為歐洲綠色交易的一環。這項決議將使得未來的核電將獲得歐盟的金援，亦即確認核電在能源安全及減碳救地球的正面角色。

會議中，法國總統馬克宏的話好像是說給台灣聽的，「不能要求依賴煤電的國家一夜之間轉向靠再生能源供電；核能的使用將減少對天然氣進口的依賴。」捷克、斯洛伐克總理認為核能是清潔能源，「排除核電，不可能如期達成《巴黎協定》的目標」。

備忘錄載入核能的定位，法國及14個有核電廠的歐盟成員當然支持，但讓國際詫異的是，反核電急先鋒的德國、奧地利、盧森堡，竟然不反對把核電清潔能源、綠電的定位載入備忘錄。

蔡英文上任三年來卯足了勁強打非核家園，完全不考慮能源安全。核一除役、封了核四、掣肘核二，只有核三穩定運轉，調度當然捉襟見肘；強推以天然氣補上供電缺口，但海外搶氣並不順利，因而大開燃煤機組，管它空汙、肺腺癌暴增，落得減碳成績全球倒數第三。

掛在嘴上唬爛的綠能發展也是噩耗連連，本以為「風光計畫」可以風光，誰知道風、光都不給力。太陽光電部分原先地方父母官強推「農地種電」現在緩下來，農民發現並沒有像說得那麼誘人；桃園埤塘推「漁電共生」更全停下來，因為沒魚、沒候鳥、更傷了景觀，光電板溶出物的毒性也讓民眾擔心。

風電進度不理想外，安全的疑慮也持續升高；幾天前台中港、高美濕地吹起一陣強風，台電的風機葉片應聲折斷，大家原以瞬間強陣風推給老天爺闖的禍，沒想到台電不領情，出面澄清是風機操控系統的問題，全部停止運轉檢修。

福島核災後各國對核能轉趨謹慎，甚至排斥，可以理解，但地球暖化、極端氣候加劇更讓人驚詫，沒錯，煤電大量排碳是主要原因，糟糕的是國際能源總署〈IEA〉預告可預見的未來煤電沒有減緩跡象。備忘錄載明，巴黎協議設定2050達成碳中和目標，各國應理性看待核能，讓核能發揮綠能、清潔能源角色，協助地球減碳，才可能遏阻地球持續暖化。