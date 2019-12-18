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蘇花改1月5日達通車標準 工程處：不會貿然通車

2019-12-18 09:34聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

蘇花改下個月通車？但確切日期？蘇花改工程處今天強調，可以確認與通車相關的設備都能...
蘇花改下個月通車？但確切日期？蘇花改工程處今天強調，可以確認與通車相關的設備都能在下個月（ 109 年 1 月） 5 日達通車標準，但不會貿然通車，確切的通車日期還待核定。圖為蘇花改通車前的馬拉松。資料照片／宜蘭縣體育會提供
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蘇花改下個月全線通車，外界都指是1月5日，但蘇花改工程處今天強調，可以確認與通車相關的設備都能在下個月（109年1月） 5日達通車標準，但不會貿然通車，確切的通車日期還待核定。

蘇花改工程處表示，為提高台9線蘇花公路之安全性與抗災能力，辦理「台9線 蘇花公路山區路段改善計畫」，分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平 （B段）及和中至大清水（C段）三路段，蘇澳至東澳段原路路線曲 折，為車禍肇事率最高路段，故為提高安全性，計畫列為第一階段通車路段，已於107年2月5日通車。

工程處指出，南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）原路路線因邊坡侵蝕，部分路基狹窄、地質條件險峻， 常因落石坍方阻斷交通，為提高抗災能力，計畫列為第二階段通車 路段。

蘇花改工程處表示，截至目前，南澳至和平及和中至大清水段，因各標承攬廠商通力合作，同時採取土建、機電及交控標等併行施工策略，工程進展順利。為確保行車安全，計畫於通車前邀集當地交通、警政、消防與衛生等單位召開 協調會並辦理5次防災演練，另邀請土建、交管、機電交控、消防 及防災等各領域之專家學者，自108年5月迄今，已召開3次安全諮詢會議，並依規定辦理通車前履勘，各項改善措施將如期完成，確認與通車相關設備均能於109年1月5日達通車標準。

蘇花改工程處指出，完成這些準備後，為使民眾了解政府施政情形及建設計畫之辦理 進度，同時宣導地方人文、景觀、觀光、經濟產業特色，促使公 路與民眾的生活緊密結合，正籌辦南澳至和平與和中至大清水二 路段通車典禮，等各項典禮活動籌畫完成後，正式開放通車。

蘇花改南澳蘇花公路

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