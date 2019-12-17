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毒品條例修正三讀…三四級毒品持有5公克 刑責伺候

2019-12-17 23:59聯合報 記者王聖藜、鄭媁／台北報導

毒咖啡包。圖／聯合報系資料照片
毒咖啡包。圖／聯合報系資料照片
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立法院昨天三讀通過毒品危害防制條例修正案，因應新興毒品盛行，對持有第三、四級毒品要處以刑罰的門檻，從過去持有廿公克下修為五公克以上，分別可處二年、一年以下有期徒刑；同時增列販賣混合毒品給未成年人、懷胎婦女適用最高法定刑並加重其刑二分之一，並擴大沒收制度，只要毒販的不明財產，都可聲請沒入。

此次修法最大爭議是對大量持有第三、四級毒品的刑事罰門檻要怎麼訂。由於目前流行的毒咖啡包、毒糖果中多含低純度三、四級毒品，原本可能要持有上百包毒咖啡包才達廿克而被認定意圖販賣而處以刑責，昨天表決通過民進黨團提出的修正動議版本，未來可能持有廿包毒咖啡（內含三、四級毒品超過五公克）就要面臨刑責而非戒癮。

此次修法特地將洗錢防制法「擴大沒收」制度引入，目的在剝奪犯罪者不法利得，法條明訂供犯罪所用之財物，不問屬於犯罪行為人與否，只要證明犯罪者有財物支配權，都可由檢察官向法院聲請沒收，是修法一大亮點。

法務部指出，由於毒品犯罪常具暴利性，查獲毒梟、毒販的不明財產，常無法證明與該次毒品犯罪有關，考量司法實務上如不能沒收，將使毒品防制成效打折，還會產生犯罪誘因，難以杜絕犯罪行為。

此外，由於新興毒品快速出現，法律規定縮短列管時程，對具類似化學結構的物質，可於一次審議程序中進行審議即可，大幅縮短列管時程，避免空窗期。

此次修法重點還包括提高製造、販賣、運輸毒品的刑度與罰金。製造、運輸、販賣一級毒品如海洛因、古柯鹼，如被判無期徒刑，得併科罰金刑從原本二千萬元上修為三千萬元；製造、運輸、販賣二級毒品如大麻、液態搖頭丸，從原本七年以上刑度上修為十年以上，得併科罰金刑從一千萬元上修為一千五百萬元。

毒品危害防制條例原本規定成年人販賣毒品給未成年人、懷胎婦女加重其刑二分之一，現增列販賣混毒給未成年人、懷胎婦女應適用最高法定刑，並加重其刑二分之一。

另外，毒品案件緩起訴處遇模式修法朝多元化發展，為因應戒癮治療的需求，檢察官可對緩起訴制度運用更為彈性，法律規定應建立為毒品犯罪戒癮治療、精神治療、心理輔導的專業評估機制。

這次的修法，對販毒等重大犯罪行為採從重、從嚴處罰，對犯行輕微或單純施用毒品者則給予自新、戒毒的適當刑事處遇。

毒品立法院法務部販毒大麻咖啡

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